Milan: è ufficiale Ricci, con lui un altro colpo

Dopo le visite mediche di rito, il centrocampista è ufficialmente un nuovo calciatore dei rossoneri. Ma Tare non ha intenzione di fermarsi qui

Il Milan è molto attivo sul calciomercato. L’affare Ricci è praticamente chiuso. In serata, infatti, è arrivato il comunicato del club meneghino. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2029 con l’opzione per l’anno successivo. Ma non è finita qui visto che la rosa deve essere ancora completata. Difficile in questo momento capire come si potrà muovere il direttore sportivo rossonero considerato che sono diversi i profili sul taccuino. Ma nelle prossime settimane un vecchio obiettivo del club meneghino potrebbe ritornare in auge per quanto riguarda il club meneghino.

Secondo le informazioni di Moretti, il Newcastle potrebbe nuovamente tornare con forza su Thiaw. Il tedesco non è assolutamente convinto di trasferirsi al Como e la possibilità di vestire bianconero durante questo calciomercato è da tenere in considerazione. Una situazione che potrebbe portare il Milan a fare un tentativo per un suo vecchio obiettivo e che piace da tempo anche al tecnico rossonero.

Calciomercato Milan: scambio in Premier, rinforzo per Allegri

La partenza costringerà il Milan a dover andare a prendere almeno un centrale di livello. E c’è un nome accostato da tempo al club rossonero in passato che potrebbe ritornare in auge. Per il momento si tratta di una indiscrezione di calciomercato visto che non si hanno contatti diretti fra le parti. Ma resta una possibilità da seguire con attenzione visto che parliamo di un profilo che piace anche a Massimiliano Allegri.

Il nome in questione è quello di Botman. Il centrale del Newcastle potrebbe nelle prossime settimane di calciomercato cambiare squadra e il Milan rappresenta una soluzione importante soprattutto se il club inglese dovesse andare a fare un tentativo per Thiaw. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.

L’ipotesi Botman al Milan è da tenere in considerazione. Una opzione di calciomercato che potrebbe entrare nel vivo in caso di un tentativo da parte del Newcastle per Thiaw. Il tedesco continua ad essere un obiettivo del Como, ma resta un affare non semplice da chiudere visto che il giocatore non è un convinto.

Mercato Milan: Botman ritorna un obiettivo?

Per il momento non si hanno certezze, ma Botman rappresenta una soluzione per la difesa del Milan soprattutto se il Newcastle in questo calciomercato dovesse sondare il terreno per Thiaw.

Vedremo come si svilupperà meglio la situazione nelle prossime settimane. Ma di certo il calciomercato del Milan è molto vivo e Tare chiuderà dei rinforzi nel giro di poco tempo.