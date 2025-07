Milan, esterno con lo sconto: torna l’ex Serie A

Il Milan pesca a sorpresa uno sconto dalla Premier League: ritorno inatteso in Serie A

Prosegue la ricerca di un terzino sinistro da parte del Milan dopo la partenza di Theo Hernandez, ceduto all’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Sono tanti i nomi emersi in queste ore per la fascia sinistra del Milan. In attesa si ricevere novità per quanto concerne il centrocampista svizzero Ardon Jashari, Igli Tare prova a stringere per il terzino sinistro. È questa, infatti, la priorità di mercato del club rossonero dopo aver ufficializzato gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci per il centrocampo. Due innesti importanti che potranno essere seguiti da un altro arrivo per la zona nevralgica del campo.

Sono diversi, però, i fronti di mercato sui quali sta lavorando il direttore sportivo rossonero Igli Tare. Il dirigente del Diavolo è consapevole di dover consegnare a Massimiliano Allegri rinforzi anche in attacco dove il tecnico può contare solo su Santiago Gimenez e Lorenzo Colombo, quest’ultimo solo di passaggio a Milanello prima della partenza per altri lidi. Ma la vera priorità di mercato sembra essere rappresentata dall’ingaggio di un nuovo terzino sinistro dopo la cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Calciomercato Milan, ritorno in Serie A per la fascia sinistra

Per assicurare a Massimiliano Allegri un nuovo esterno della corsia di sinistra, il direttore sportivo Igli Tare sarebbe pronto a pescare un rinforzo di mercato dalla Premier League, riportando in Italia un giocatore già visto all’opera nel massimo campionato calcistico nazionale.

Stando a quanto rivelato dal portale TeamTalk, per il Milan sarebbe tornato di grande attualità il nome di Pervis Estupinan, esterno sinistro ecuadoregno classe ’98 che potrebbe arrivare dal Brighton con cui ha altri due anni di contratto. Per il giocatore nativo di Esmeraldas (ma di origini spagnole) si tratterebbe di un ritorno in Italia, avendo in passato già vestito la maglia dell’Udinese, in particolar modo dal 2016 al 2017. Potrebbe arrivare per una cifra vicina ai trenta milioni di euro, un prezzo decisamente ridotto rispetto a quello che il Brighton chiedeva fino a poco più di un mese fa.