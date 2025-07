Milan, esubero ceduto in Turchia: pronto lo scambio

Il calciomercato del Milan potrebbe rivelare una grande sorpresa nei prossimi giorni: esubero in uscita, occhio allo scambio in Turchia

Non è semplice per il Milan rivoluzionare la rosa e far quadrare i conti, ma l’unica certezza in casa rossonera è che qualcosa dovrà sicuramente cambiare per garantire a Massimiliano Allegri una squadra di primo livello per puntare fin da subito allo scudetto. Ciò significa che non basteranno solo le entrate, ma che dovranno esserci anche delle uscite importanti, soprattutto di calciatori che non fanno parte del progetto.

Proprio per questa ragione, potrebbe aprirsi un vero e proprio asse tra i rossoneri e la Turchia, in cui un attaccante potrebbe arrivare a Milano. La pista è davvero interessante per ciò che ha dimostrato nelle ultime stagioni.

Il Milan cede un esubero in Turchia

A volte, quando le cose non vanno bene, si perde anche di valore sul calciomercato, tanto che è difficile poi recuperare terreno e restare ad alti livelli. Sembra essere il caso di Noah Okafor. L’attaccante svizzero sembra un talento assoluto, pronto a esplodere sulla scena europea. Il Milan ci ha puntato forte, ma il suo rendimento in rossonero non ha mai davvero rispettato le attese.

A gennaio, visto che vedeva ben poco il campo, è passato in prestito al Napoli di Antonio Conte. Lì ha vinto lo scudetto, ma ha giocato davvero pochissimo, non riuscendo praticamente mai a entrare nelle gerarchie del tecnico pugliese. Di conseguenza, ha fatto ritorno al Milan, ma non rientra nel progetto dei rossoneri e verrà sicuramente ceduto nel corso dell’estate.

La pista più calda per il futuro di Okafor è quella che potrebbe portarlo in Turchia. Ad oggi, gli interessamenti più forti sono arrivati da Fenerbahce e Besiktas, che però non hanno ancora affondato il colpo. La fumata bianca potrebbe arrivare attraverso un tentativo di scambio.

En Nesyri può arrivare in Italia: occhio allo scambio

Nel Fenerbahce gioca un attaccante importante come Youssef En Nesyri, molto mobile ma bravo soprattutto in area di rigore. I due club potrebbero intavolare uno scambio con Okafor che vedrebbe il versamento di un conguaglio in favore del Fenerbahce.

C’è da dire che una trattativa in tal senso non è ancora partita e soprattutto che Allegri oggi sembra avere altre priorità per l’attacco, a partire da Mateo Retegui, il cui prezzo, però, è molto più alto.