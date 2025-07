Milan, fine della telenovela Jashari? Ecco cosa manca

Il centrocampista svizzero ora sembra finalmente a un passo dal vestire rossonero dopo settimane di trattative

Quella che sembrava una corsa veloce, un centometrista lanciato verso l’obiettivo, si è trasformata in una lunga maratona piena di ostacoli. Il Milan è da mesi impantanato in una trattativa complicata per portare a casa Jashari. Trattative che una volta sembravano mere formalità, oggi diventano dei veri scontri economici, dove nessuno ha intenzione di cedere alle offensive dell’avversario.

Una vicenda emblematica dei nuovi equilibri del calciomercato: oggi anche un club belga può permettersi di resistere, con fermezza, alle offerte di una delle squadre più blasonate d’Europa. Ora però, dopo settimane di tira e molla, sembra finalmente essersi sbloccata l’operazione per il talento svizzero.

Milan, Jashari si farà: mancano le firme di Furlani e Scaroni

Il Bruges sembra finalmente aver ceduto alle offensive rossonere. Nel weekend i belgi hanno vinto il loro primo trofeo stagionale, la super coppa contro il Saint Gilloise, senza schierare il centrocampista svizzero e proponendo al suo posto il nuovo acquisto Ludovit Reis. Jashari sarà un nuovo giocatore del Milan dopo 56 presenze al Bruges, 4 gol e 6 assist.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan conta di averlo già in questa settimana e di portarlo in tournée in Asia. L’affare si chiuderà sulla base di 30 milioni più bonus, cifra più bassa rispetto ai 40 richiesti strenuamente dai belgi del Bruges. Per operazioni superiori ai 20 milioni però, riporta la Rosea, sono necessarie le firme del presidente Scaroni e dell’Ad Giorgio Furlani, fattibili anche in remoto.

Milan-Jashari: il capitano lo saluta, l’allenatore no

Anche se sono ancora da definire gli ultimi dettagli e si è in attesa dell’ok definitivo del board rossonero, Ardon Jashari si può già considerare virtualmente un nuovo giocatore del Milan. Nel frattempo a Bruges si stanno già preparando a una vita senza Jashari. Nell’immediato post partita il capitano dei belgi Vanaken ha salutato il compagno, comprendendo la scelta di andare in Italia: “Lo capisco, è giovane e anche io alla sua età desidererei andare al Milan“.

Chi invece non si è ancora arreso all’idea è il tecnico Nicky Hayen, che ancora culla l’idea di averlo a disposizione per la prossima stagione: “Jashari tornerà ad allenarsi lunedì (oggi, ndr). La situazione è chiarissima, il club ha rilasciato una dichiarazione precisa sulla questione. Ho piena fiducia nella società che gestirà la situazione correttamente, qualunque cosa accada“.