Milan, Gimenez svela il suo futuro: “Ho parlato con Allegri”

Santiago Gimenez è intervenuto sul proprio futuro, annunciando di essersi già confrontato con Massimiliano Allegri: le parole del messicano

Mentre il Milan si appresta a riunirsi per dare il via al ritiro pre-stagionale, la cui partenza è prevista per domani 7 luglio, Santiago Gimenez è ad un passo dalla vittoria di un titolo con la propria nazionale.

L’attaccante rossonero è infatti impegnato nella Gold Cup, la cui finale è in programma questa notte all’1:00 italiana e vedrà protagonisti Messico e USA. Un eterno classico del calcio nordamericano, tra due realtà separate da differenze culturali e sociali oltre che da una forte rivalità calcistica. Il centravanti ex Feyenoord vuole regalarsi una grande gioia personale prima di tornare a focalizzarsi sul proprio club e sulla stagione che verrà.

Santiago Gimenez mette chiarezza: le parole sul futuro

Proprio per via della competizione internazionale alla quale sta partecipando Gimenez, mister Allegri non ha inserito il nome del messicano all’interno della lista dei convocati per il ritiro pre-campionato. L’attaccante ha voluto comunque fare chiarezza sul suo futuro in rossonero, viste anche le diverse voci iniziate a circolare nelle ultime settimane in ottica mercato.

Santiago Gimenez è dunque intervenuto nella conferenza stampa che precede la sfida contro gli USA, annunciando anche di aver avuto un confronto con Allegri. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “A Milano mi sento a casa, sto vivendo un sogno. Ringrazio Dio per darmi la possibilità di essere in una squadra così grande come il Milan. Credo che siano usciti molti rumors sul fatto che sarei potuto partire, ma sto molto bene lì. Ho parlato con la dirigenza e con lo staff tecnico, l’idea è che io resti. Cercherò di mostrare la mia versione migliore, perché non voglio sprecare un’opportunità come questa”.