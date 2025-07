Milan, il dopo Theo è in pugno: l’ultima offerta è decisiva

Theo Hernandez rappresenta il passato e il Milan ha già voltato pagina. L’ultima offerta per il sostituto del francese è quella decisiva per chiudere l’affare.

Dopo aver detto addio ad alcuni pezzi pregiati, ora il Milan è chiamato a fare sul serio nel mercato in entrata. In queste settimane il Diavolo ha già dovuto mandar giù diversi bocconi amari. La nuova stagione – che per i rossoneri inizierà contro il Bari in Coppa Italia il 17 agosto – è ormai alle porte e c’è bisogno di un’accelerata.

Accelerata che sembra star avvenendo. Per quanto riguarda il centrocampo sembra finalmente essersi sbloccato l’affare Jashari, ma la priorità riguarda le fasce. Il Milan ha infatti necessità di almeno due nuovi terzini, uno sulla sinistra per colmare il vuoto lasciato da Theo Hernandez, e uno sulla destra a causa del mancato riscatto di Kyle Walker.

Milan, ecco Estupinan al posto di Theo: intesa ad un passo con il Brighton

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pervis Estupinan raccoglierà l’eredità lasciata da Theo Hernandez. Il terzino ecuadoriano, con passaporto spagnolo, è il prescelto dal Milan. La richiesta del Brighton è di oltre 20 milioni di euro, ma tutto fa pensare che l’accordo possa essere trovato per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro con i rossoneri che andranno a ritoccare la loro prima offerta da 13 milioni di euro soprattutto per quanto riguarda i bonus.

Un fattore decisivo può essere Jorge Mendes, agente del giocatore, che farà da intermediario tra i club facendo sì che l’intesa possa essere raggiunta. L’intesa è invece già stata trovata con Estupinan, che in caso di trasferimento firmerà un contratto quinquennale da 2.5 milioni di euro a stagione. Prima di arrivare alla firma servirà però trovare l’accordo con il Brighton. Ma anche su questo fronte c’è molta fiducia dalle parti di via Aldo Rossi.