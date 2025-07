Milan, l’affare si è sbloccato: l’obiettivo di mercato sarà rossonero

Dopo settimane di trattative e numerose frenate, il Milan ha finalmente messo le mani sul suo obiettivo di mercato. Il giocatore diventerà presto rossonero.

Ore caldissime in casa Milan con il mercato che sembrerebbe finalmente aver subito la svolta decisiva. Messe alle spalle alcune delusioni che avevano fatto riemergere un po’ di negativa attorno all’ambiente, ora i rossoneri sono pronti a dare un accelerata per regalare a Max Allegri gli innesti necessari in vista della prossima stagione.

Inutile girarci attorno: il profilo più sognato dal Diavolo, e dagli stessi tifosi rossoneri, è Ardon Jashari. Lo svizzero classe 2002 è l’obiettivo numero uno per il centrocampo. L’accordo tra il Milan e il giocatore è stato trovato molte settimane fa, ma l’opposizione del Club Brugge ha più volte fatto pensare che l’affare potesse sfumare. Nelle ultime ore sembra arrivato il cambio di rotta definitivo.

Milan-Jashari, ora ci siamo: tre indizi fanno ben sperare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono ben tre indizi che avvicinano il traguardo. In primis c’è l’assenza di Jashari nella lista dei convocati del Club Brugge per la finale di Supercoppa nazionale che si terrà oggi alle 18.30 contro il Saint-Gillois. Un ulteriore indizio arriva poi dall’incontro che c’è stato ieri a Casa Milan tra gli agenti di Jashari e Igli Tare.

Ed infine le sensazioni che arrivano da Milano: infatti nella sede rossonera inizia ad esserci un elevato ottimismo sulla buona riuscita della trattativa.

Se è vero che tre indizi fanno una prova, allora si può davvero iniziare a credere che Jashari sarà presto un nuovo giocatore del Milan. La telenovela estiva a tinte rossonere ha vissuto di diversi alti e bassi: in questi ultimi giorni tutto faceva pensare ad un affare ormai saltato, ma la giornata di ieri sembra aver dato segnali troppo chiari per essere trascurati.

Jashari al Milan: quanto spenderanno i rossoneri

Per quanto riguarda le cifre c’è da attendere: l’ultima offerta del Milan è di 32.5 milioni di euro più bonus, cifra ritenuta più che adeguata dal Diavolo, ma invece non ritenuta all’altezza dal Club Brugge che continua a chiudere 40 milioni di euro. Bisognerà perciò capire da chi penderà l’ago della bilancia.

In attesa delle cifre ufficiali, ciò che conta è che Jashari sembri finalmente pronto a sbarcare a Milano per iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Max Allegri. Del resto lo svizzero ha ampiamente dimostrato di voler approdare al Milan e queste sue forti motivazioni non possono che far ben sperare.