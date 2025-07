Milan, il grande ritorno dopo due anni: “Facciamo qualcosa di grande”

A Milanello c’è un nuovo acquisto passato in sordina: il calciatore torna rossonero dopo due anni lontano dal Milan

Il Milan di Max Allegri è in grande fermento per l’inizio della stagione. I rossoneri sono reduci dalla prima settimana di lavoro sotto le direttive del nuovo vecchio tecnico. Obiettivo dichiarato dei rossoneri sarà quantomeno il ritorno in Champions League, fondamentale sia per il blasone del club che per motivi economici e per farlo Tare e Allegri non hanno intenzione di guardare in faccia a nessuno.

Theo Hernandez è stato salutato a cuor leggero mentre Rafa Leao è stato chiamato a una presa di responsabilità sia tecnica che emotiva dopo il chiaroscuro della scorsa annata. Dal fronte mercato al momento tiene ancora banco la questione Jashari visto il muro del Bruge mentre è atteso per fine mese l’arrivo di Luka Modric, reduce dalla partita di addio con il suo Real Madrid, club di cui è diventato il giocatore più titolato. La grande sorpresa del club rossonero però potrebbe essere un “acquisto” passato sotto traccia ma che ha tutte le potenzialità per rivelarsi decisivo per i piani tattici di Max.

Milan, Saelemaekers sicuro: “Tornato per restare”

Dopo due annate passate in giro per l’Italia in prestito, Saelemaekers è finalmente tornato in rossonero. Il belga è reduce da due ottime stagioni con Bologna prima e Roma poi in cui è stato sempre grande protagonista ma poi inspiegabilmente non è stato riscattato. Ora che è tornato ha tutte le intenzioni di restare.

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, il belga ha parlato così di questo suo secondo ritorno: “Adesso sono qua per rimanere. Sono contento di essere tornato, mi è mancato. Adesso andiamo a fare qualcosa di grande quest’anno. È stata un’esperienza per me andare in prestito in altri club, mi ha fatto crescere anche questo.” Il belga torna con grande voglia di rivalsa: “Ho questa sensazione di riprendermi qualcosa qui e spero di farlo con tutta la squadra. È sempre bello rivedere tutta la gente qua di Milanello, è come una famiglia. Sono contento anche per questo”.

Milan, il belga è un jolly: la “folle” idea di Allegri

Una delle grandi qualità di Saelemaekers è sempre stata la duttilità. Il belga può giocare su entrambe le fasce come esterno offensivo, fare la mezz’ala di incursione e all’occorrenza anche la mezz’ala.

Nelle ultime esperienze però è stato provato anche da quinto, ruolo svolto egregiamente grazie al suo grande senso di abnegazione e spirito di sacrificio in fase difensiva. Ecco perché Allegri starebbe pensando di utilizzarlo anche come quarto di difesa, sia per le difficoltà nell’arrivare agli obiettivi in quella zona sia perché potrebbe rivelarsi un’intuizione simile a quella di Emanuelson ai tempi della sua prima esperienza rossonera.