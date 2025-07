Milan, incontro con il Valencia: si sblocca un altro colpo

Il Milan si muove sul calciomercato, oggi potrebbe esserci un’altra giornata decisiva: incontro importante contro il Valencia

Uno dei club italiani più attivi sul calciomercato, fino a questo momento, è sicuramente il Milan. I rossoneri stanno lavorando con forza e convinzione per rinnovare la squadra in diversi ruoli decisivi. Finora il reparto maggiormente interessato da arrivi e partenze è stato sicuramente il centrocampo.

I tifosi hanno dovuto salutare il miglior centrocampista dell’ultima stagione, e che ha iniziato anche molto bene con la maglia del Manchester City, Tijjani Reijnders. Allo stesso tempo, sono stati chiusi due affari molto importanti come Modric e Ricci, in grado di cambiare il volto di qualsiasi mediana. In ogni caso, il Milan non si fermerà qui e vuole concludere ancora uno o due acquisti.

Il punto sul centrocampo del Milan

La priorità di Igli Tare e di tutta la dirigenza rossonera è ancora legata al futuro di Ardon Jashari. Parliamo di un calciatore completo, un centrocampista box to box di grande qualità e che ha messo in luce tutte le sue qualità anche in Champions League contro l’Atalanta.

Il Milan si è mosso con grande anticipo rispetto alle altre big europee e ha messo sul piatto una cifra superiore ai 30 milioni di euro, che ha assottigliato parecchio la distanza con le richieste del Club Brugge. Ancora, però, non è arrivato il via libera all’operazione, ma Tare a questo punto ha intenzione di mantenere il punto e non aumenterà ulteriormente l’offerta per il club belga.

Ci sono comunque delle alternative di primo piano al ragazzo. Una di queste è Granit Xhaka: lo svizzero, che intanto è finito anche nel mirino della Juve, piace ed è stato sondato. Occhio però anche a un calciatore del Valencia, che sta vivendo una giornata decisiva per il suo futuro.

Summit con il Valencia per Javi Guerra

Il giornalista Matteo Moretto ha rivelato che oggi ci sarà un incontro tra il Valencia e l’entourage di Javi Guerra, atteso da qualche settimana dopo l’esperienza del ragazzo all’Europeo Under 21 con la Spagna. Il club metterà sul tavolo un’importante offerta per il rinnovo di contratto che rispecchi il reale valore del centrocampista.

La parola finale, però, spetterà al ragazzo e alla sua eventuale voglia di proseguire altrove la sua carriera. Vedremo cosa emergerà dal summit in Spagna, con il Milan che intanto resta alla finestra.