Milan: intreccio con Araujo, si chiude per l’ex Juve

In casa rossonera si ragiona sulla possibile uscita di un centrale. E per la sostituzione si valuta una vecchia conoscenza del nostro campionato

Il Milan continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Dopo una prima parte della sessione in cui ci sono state delle nette difficoltà, Tare è pronto ad accelerare nei prossimi giorni. L’esordio ufficiale dei rossoneri si avvicina. Fra una ventina di giorni gli uomini di Allegri avranno la prima di Coppa Italia e il tecnico toscano spera di avere tutta la rosa a disposizione. E in queste ultime ore si è ritornati a parlare della possibilità di una partenza di un centrale.

Contro il Liverpool Tomori non è riuscito a mettere in campo una prestazione solida e una sua permanenza non è scontata. Il primo obiettivo di calciomercato è Leoni in caso di addio dell’inglese. Non una operazione semplice da chiudere e per questo motivo si valutano anche altri profili di livello e c’è un intrigo a cui prestare attenzione.

Calciomercato Milan: Tomori in bilico, l’erede dal Chelsea

Al momento le priorità per il Milan sono altre. La questione difensore sarà affrontata nella seconda parte di agosto e questo rende molto difficile portare Leoni in rossonero. La concorrenza è ampia e Inter e Juventus ad oggi sembrano avere un vantaggio importante sul club di via Aldo Rossi.

Per questo motivo, in caso di una partenza di Tomori, il Milan potrebbe andare a sondare il terreno per Renato Veiga. Secondo le informazioni di El Gol Digital, l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino Araujo per rinforzare la difesa lasciando strada libera per il portoghese e a questo punto un tentativo durante il calciomercato estivo non è assolutamente da escludere. Anche se resta da capire quali saranno le richieste del Chelsea per lasciar andare il portoghese.

Veiga, non riscattato dalla Juventus, cambierà quasi certamente squadra in questo calciomercato. Il Chelsea chiede una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra che il Milan difficilmente sborserà. Ma con il passare dei giorni si potrebbero aprire le possibilità di un prestito e vedremo se sarà possibile chiudere una operazione simile.

Mercato Milan: Veiga nome nuovo per la difesa?

La partenza di Tomori è da tenere in considerazione per il Milan. Il britannico non ha convinto nelle ultime uscite e Allegri potrebbe dare il via libera ad una sua cessione in caso di una proposta sicuramente di livello. Quindi in questa seconda parte di calciomercato si dovrà andare a prendere un nome di livello.

Il profilo in pole position è sicuramente quello di Leoni. Ma attenzione anche al profilo di Renato Veiga. Il portoghese lascerà il Chelsea in questo calciomercato. Per il momento i Blues puntano ad un addio a titolo definitivo, ma non è da escludere anche un prestito magari con obbligo di riscatto.