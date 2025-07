Milan, svolta per Leoni: si chiude con una nuova formula

Giovanni Leoni è uno dei primi nomi per la difesa del Milan: l’operazione con il Parma può chiudersi con una nuova formula

Il Milan si sta muovendo sul calciomercato, nonostante qualche difficoltà di troppo avuta negli ultimi giorni. I rossoneri erano davvero vicini all’acquisto di Brown, ma poi il terzino di piede mancino ha scelto il Fenerbahce – disposto a pagare qualcosa in più di commissioni – e l’affare è saltato.

Fino a questo momento, la sessione rossonera si è orientata soprattutto sull’arrivo di centrocampisti, su tutti Modric e Ricci in attesa di Jashari, ma anche la difesa merita grande attenzione e l’avrà man mano che passano i giorni. Tra entrate e uscite, c’è ancora molto da fare e bisogna attendere anche gli sviluppi per il futuro di Giovanni Leoni.

Il Milan resta forte su Leoni, ma occhio alle uscite

La maggiore necessità per la difesa del Milan è sugli esterni bassi. Massimiliano Allegri ha bisogno sia di un terzino destro, sia di uno mancino per schierare la sua squadra. È stato ceduto Theo Hernandez, ma non è ancora arrivato un sostituto di primo livello sulla fascia, soprattutto un nome che possa non far percepire l’assenza del francese.

Anche nel cuore della retroguardia, però, si attende un’operazione di primo piano. Malick Thiaw è in uscita, ha rifiutato il Como – affare che avrebbe portato 25 milioni nelle casse del Milan -, ma per lui si attendono proposte dall’estero, in particolare da Bundesliga e Premier League.

Quando si concretizzeranno tutte le cessioni in cantiere, si potrà passare a portare in rosa un innesto di grande valore. Il nome che piace di più, e che potrebbe maturare parecchio agli ordini di Allegri, è quello di Giovanni Leoni. Il Parma, però, sembra molto rigido in relazione alla cessione del suo gioiello.

Le pretese del Parma e la nuova formula

La volontà degli emiliani è trattenere Leoni almeno per un altro anno. Il motivo è chiaro: presto il centrale entrerà nel giro della Nazionale italiana e giocherà con più continuità, per cui la sua valutazione potrebbe salire ancora.

I gialloblù per lasciarlo partire pretendono 40 milioni di euro e non hanno intenzione di trattare per una cifra inferiore, anche perché alla finestra ci sono le big di Premier League.

Si potrebbero fare solo degli strappi alla regola in relazione alla formula. Il Parma potrebbe accettare una base fissa un po’ più bassa, sui 32-35 milioni, più ricchi bonus, di cui alcuni facilmente raggiungibili. La somma, però, dovrà essere sempre 40, e lo sa anche l’Inter.