Ultim’ora Milan, clamoroso ribaltone sul mercato: Tare resta a mani vuote

Clamoroso ribaltone in ottica calciomercato del Milan. L’ultim’ora gela Igli Tare, in quando l’affare che sembrava sicuro, in realtà non lo è più. Sfuma il terzo colpo per i rossoneri.

In via Aldo Rossi, a Milano, si lavora per regalare a Massimiliano Allegri una squadra da Champions League, obiettivo dichiarato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa di presentazione. La rosa 2025/2026 vedrà inevitabilmente qualche stravolgimento rispetto all’annata precedente. Ma, come chiarito dall’ad Giorgio Furlani, il mercato estivo non porterà “una rivoluzione” ma un cambiamento. Non è tutto da buttare secondo l’uomo di RedBird e non sarà così. Allo stesso tempo, però, bisogna partire dai rimpiazzi dei giocatori partiti, in primis Theo Hernandez e Tijjani Reijnders.

Milan, si lavora sul sostituto di Theo: la situazione

Per quanto concerne l’eredità dell’olandese, Tare ha già piazzato il doppio colpo Ricci–Modric. Ora non resta che sbloccare l’intricata questione Jashari, tenuto in ostaggio dal Club Brugge nonostante lo svizzero classe 2002 abbia comunicato la volontà di andare al Milan. Chi non si trasferirà a Milano, sfortunatamente, è Archie Brown. Dopo un testa a testa con il Fenerbahce, la dirigenza milanista sembrava averla spuntata, versando così tra gli otto e i nove milioni di euro nelle casse del Gent.

Ciononostante, la prossima destinazione del terzino sarà Istanbul, stando a quanto rivelato da Sky Sport. Non è bastata la presunta volontà del laterale inglese di trasferirsi sotto la Madonnina. Alla fine, Brown ha deciso di mantenere la promessa fatta a Josè Mourinho, che negli ultimi giorni l’aveva contattato telefonicamente molto più di una volta. A pesare è stata anche l’offerta stanziata dal Fenerbahce, superiore a quella rossonera. Solamente ritardato di qualche ora il volo che doveva partire ieri per il Bosforo, che il classe 2002 aveva inizialmente scelto di non prendere, dando priorità al Diavolo.

Milan-Brown, salta tutto: l’inglese va al Fenerbahce da Mourinho

Il Milan sembrava pronto ad accogliere tra oggi e domani Archie Brown. Invece la pista d’atterraggio meneghina non vedrà alcun ospite, al contrario di quella di Istanbul. Ora Tare e Furlani dovranno riformulare i propri piani, dal momento che manca ancora un terzino sinistro titolare a questa squadra.

Presumibilmente, i vertici rossoneri proveranno l’affondo su uno dei profili sondati. In lizza restano Marc Pubill dell’Almeria, assieme a Guela Douè, fratello del campione d’Europa con il Paris Saint Germain Desirèe. Sullo sfondo anche l’ipotesi Zinchenko, in uscita dall’Arsenal.