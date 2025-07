Milan, sprint decisivo per il terzo colpo: concorrenza bruciata, atterra oggi a Milano

Il Milan mette la terza. La dirigenza rossonera ha accelerato a sufficienza per portarsi ad un passo dall’obiettivo di mercato. Concorrenza bruciata, il giocatore è atteso oggi a Milano.

Gli arrivi di Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno iniettato fiducia che non si vedeva da un po’ in orbita Milan. Due interpreti così esperti del nostro calcio sono un valore aggiunto per il Diavolo, che negli ultimi mesi ha vagato nell’incertezza e nel dubbio, senza riuscire a dare continuità ai risultati. Il tecnico livornese l’ha detto chiaro e tondo: bisogna resettare quanto accaduto nella passata stagione. La priorità è tornare in Champions League, poi mai dire mai per obiettivi più ambiziosi. Per tentare la mission impossible, occorre un mercato da top club, specialmente dopo aver incassato 100 milioni dalle cessioni di Theo Hernandez e Reijnders.

Milan, un mercato di prestigio per tornare in alto: terzo affare in entrata messo a segno

L’eredità dell’olandese, neo centrocampista del Manchester City, sembra essere al sicuro. Modric e Ricci sono degni sostituti del fantasista, tra i pochi salvabili della passata stagione. Ora però bisogna puntellare gli altri reparti. Si passa dalla ricerca di un bomber all’altezza di Gimenez, passando per un centrale difensivo. Il tutto senza dimenticare la telenovela Jashari e un degno sostituto di Theo sulla fascia sinistra. L’impressione è che sarà Archie Brown a raccogliere il testimone del francese.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Tare ha messo la freccia e piazzato il sorpasso definitivo sul Fenerbahce. Fino a ieri il terzino del Gent era destinato a diventare un nuovo componente dell’organico di Josè Mourinho. Si dice che la partenza del volo per Istanbul fosse programmata per ieri pomeriggio. All’atterraggio, subito visite mediche e firma sul contratto con il club turco. Ma su quell’aereo Brown non è mai salito, testimoniando il desiderio di trasferirsi sotto la Madonnina.

Brown al Milan, ci siamo: fissate le visite mediche

A poco sono servite le telefonate dello “Special One”. Il classe 2002, impaziente di giocare in Serie A, dovrebbe finalmente salire sull’aereo, ma direzione Milano, tra oggi e domani. In base alla partenza, Brown sosterrà i test di rito, per poi essere ufficialmente a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nelle casse del Gent dovrebbe finire una cifra compresa tra gli otto e i nove milioni di euro. Un assegno più che conveniente per colui che non dovrà far rimpiangere Theo Hernandez.