Milan, Jashari più vicino grazie a… Marotta!

Il presidente nerazzurro fa un assist involontario ai cugini che ora sono sempre più vicini al talento svizzero

La stagione del Milan di Max Allegri si sta posizionando ai blocchi di partenza. Oggi i rossoneri si raduneranno a Milanello per la prima volta e alle 18 inizieranno il loro primo allenamento sotto le direttive dell’ex allenatore della Juventus. Quella che oggi inizierà la stagione 25/26 però non è la versione completa del Milan che vedremo a settembre.

Dal fronte mercato infatti si attendono ancora parecchie novità, sia in entrata che in uscita. Luka Modric raggiungerà i compagni a fine dopo le vacanze post Mondiale per club, mentre Ricci sarà già a disposizione. Chi invece è in uscita, come Theo Hernandez, ha avuto qualche giorno extra di vacanza e quindi non sarà a Milanello. Allegri aspetta invece di vedere quanto prima anche il giovane talento svizzero Jashari, autentica telenovela dell’estate rossonera: oggi sembrano esserci importanti novità legate al giocatore del Bruges grazie, inaspettatamente, all’operato di Beppe Marotta.

Milan, Stankovic al Bruges libera Jashari al Milan

La telenovela dell’estate è quella sicuramente legata all’arrivo in rossonero del talento svizzero Ardon Jashari, mezzala mancina classe 2002 di proprietà del Bruges. Il Milan ha ormai formalizzato da giorni un’offerta ufficiale da 32 milioni più bonus, per un totale di circa 35 milioni, una cifra ritenuta congrua e sufficiente per strapparlo dalla cara bottega belga. Una risposta ufficiale non è ancora giunta ma ci sono due indizi che fanno pensare che questa sia la settimana giusta.

Il primo arriva dal Corriere della Sera: secondo il noto quotidiano, il Bruges avrebbe chiuso l’acquisto di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan e fratello di Filip, dall’Inter per 10 milioni di euro. Il centrocampista nerazzurro arriverebbe proprio a sostituire Jashari, favorendo di fatto la sua venuta nella Milano rossonera.

Milan, l’altro indizio che spinge Jashari al Milan

Nonostante i rallentamenti e i ripensamenti continui, la sensazione è che alla fine l’affare Jashari-Milan si farà. Lo svizzero ha palesato più volte la sua volontà di unirsi al Milan, club con il quale ha già un accordo da circa 2 milioni di euro a stagione per 5 anni.

Lo svizzero infatti non è partito alla volta di Londra per il consueto ritiro prestagione con il Bruges ed è stato anche dispensato dalla prima uscita stagionale contro i Rangers di Glasgow. Cose normali quando ci sono trattative così importanti in corso ma che sembrano spingere inequivocabilmente la trattativa verso una conclusione positiva.