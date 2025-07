Milan, nuovo sostituto di Theo: ecco un nome a sorpresa

La dirigenza del Milan è a caccia del profilo adatto in grado di sostituire Theo Hernandez. Gli ultimi aggiornamenti riguardano un nuovo nome per la fascia

Sta per terminare l’era Theo Hernandez al Milan. Assoluto protagonista in maglia rossonera fin dal suo arrivo nel 2019, il laterale francese saluterà il Diavolo e l’Italia per approdare in Saudi Pro League.

Ad accoglierlo l’Al Hilal di Simone Inzaghi, che sta aprendo un nuovo ciclo e che continua a pescare dal campionato del Belpaese per costruire le proprie fortune future. Theo Hernandez è stato un elemento imprescindibile del Milan: adesso la dirigenza rossonera avrà l’arduo compito di trovare un sostituito alla sua altezza.

Nuovo nome per il post-Theo Hernandez: la situazione

Una volta salutato Theo Hernandez, il DS del Milan Igli Tare e il suo staff dovranno lanciarsi a capofitto per trovare un nuovo laterale sinistro il prima possibile. Domani la prima squadra inizierà il ritiro in vista della prossima stagione e l’assenza di un titolare su quella fascia potrebbe pesare nelle giornate di lavoro del tecnico Massimiliano Allegri e nelle sue valutazioni.

Ecco perché, come riportato da Sport Mediaset, il Milan intende stringere per portarsi a casa un nuovo innesto. Il nome prescelto è quello di Archie Brown, classe 2002 in forza al Gent in Belgio. Nel corso di questa stagione, il calciatore si è dimostrato valido ed affidabile nonché bravo ad inserirsi e a dare il proprio contributo anche in fase offensiva, come testimoniato dai 3 gol e 4 assist messi a referto in 46 presenze totali. Elementi che ricordano, almeno sulla carta, ciò che ha fatto Theo Hernandez con la maglia del Milan: per questo il club rossonero potrebbe decidere di tentare l’affondo nelle prossime ore, puntando su un profilo giovane e di prospettiva come Archie Brown.