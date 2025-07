Milan, la Premier League si prende il rossonero: pronto l’affondo

Sirene inglesi su un pezzo pregiato della rosa di mister Allegri, una cessione che potrebbe finanziare gli ultimi colpi dei rossoneri

Vendere per sbloccare il mercato in entrata. La dirigenza milanista ha in mente almeno altri due colpi prima della fine di questa sessione di mercato. Un rinforzo a centrocampo ed un terzino destro, dopodiché si potrà pensare anche ad un innesto in attacco, un profilo da affiancare a Gimenez.

È vero che Leao prima punta è la grande novità di questa pre-season, ma con l’addio di Jovic ed i prestiti di Colombo e Camarda, il messicano rimane l’unica prima punta di ruolo in rosa. Ma per il mercato in entrata occorrerà prima tagliare e vendere.

Chukwueze ai saluti? Sirene estere su di lui

Dopo Emerson Royal, il Milan punta a sfoltire il pacchetto offensivo. Se su Okafor si erano posati gli occhi del Bologna, su Samuel Chukwueze c’è il concreto interesse della Premier League.

Due stagioni in maglia Milan per il nigeriano, tre gol e tre assist in tutto, un bottino carente, figlio di un minutaggio altalenante. Per l’ex Villareal si valutano offerte che potrebbero presto arrivare dall’Inghilterra. La Premier ha messo gli occhi sul classe ‘99

Il Fulham ci pensa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, su Chukwueze c’è il concreto interesse del Fulham di Marco Silva. Le voci di un approdo del nigeriano tra le fila dei Cottagers si erano già intensificate nell’ultima sessione di mercato invernale, ma alla fine della fiera, l’esterno nigeriano è rimasto a Milano.



Le strade dì Chukwueze e del Milan potrebbero però separarsi in questa finestra di mercato. Ancora nessuna offerta ufficiale formulata dagli inglesi, ma le sirene estere per il classe ‘99 rimangono attive e non è detto che entro la fine di agosto le parti non possano avvicinarsi e trovare un accordo.