Milan, la sentenza di Zazzaroni non lascia dubbi: Allegri gongola

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha detto la sua su come sarà la stagione del Milan, che potrebbe portare a tante soddisfazioni

Il Milan vuole tornare a essere grande, quantomeno vorrebbe tornare in Champions League fin da subito. Infatti, le cose devono necessariamente migliorare, ma già affidarsi a due uomini che il calcio italiano lo conoscono benissimo Igli Tare e Massimiliano Allegri è un passo in avanti. Servono dei rinforzi, Modric e Ricci non bastano, però il percorso potrebbe portare a risultati soddisfacenti.

Milan, per Zazzaroni sarà lotta con il Napoli

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di Maracana, trasmissione in onda su TMW Radio: “Secondo me sarà Milan-Napoli, perché il Milan ha già una squadra e con 2-3 ritocchi può far bene. La squadra c’è nonostante le cessioni, poi io credo in Allegri. Il Napoli se porta a casa Nunez e Beukema dopo De Bruyne, diventa una squadra diversa“.

Potrebbe quindi riproporsi una sfida scudetto simile a quelle degli anni ’80 con il Milan a lottare contro il Napoli. E’ chiaro che però serviranno dei giocatori forti per competere contro i partenopei. In questo senso, resta da capire quando ci sarà l’accelerata sul mercato del Milan.