Milan, l’annuncio di Saelemaekers: lo ha detto in diretta

Alexis Saelemaekers è ritornato al Milan e ha subito rilasciato qualche dichiarazione molto interessante che esalta anche i tifosi rossoneri

Dopo l’esperienza alla Roma, il Milan ha deciso di tenere Alexis Saelemakers soprattutto per volere di Massimiliano Allegri. L’esterno offensivo è ritenuto il profilo adatto per dare il cambio ai titolari Rafael Leao e Christian Pulisic. L’obiettivo del club rossonero è quello di tornare subito in Champions League e magari essere competitivi anche per lo scudetto, ma Allegri ha definito il Napoli la favorita.

Saelemaekers e l’annuncio in diretta che esalta il Milan

Alexis Saelemaekers, esterno offensivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Sono qui per rimanere! Mi era mancato. Sono contento di essere tornato, adesso andiamo a fare qualcosa di grande“. Il belga ha dimostrato a tutti di essere per tornare per fare qualcosa di importante con i rossoneri.

Con Allegri è possibile sognare. Gli addii di Reijnders e Theo Hernandez aprono le porte a nuovi arrivi, come per esempio Ricci e Modric, ma si tratta anche per Jashari. E soprattutto per un centravanti, cercato da Allegri con insistenza: si è parlato di Dusan Vlahovic, che può andar via dalla Juventus.