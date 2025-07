Milan: Leao sblocca il bomber, lo porta Mendes

Il futuro del portoghese ritorna nuovamente in bilico e il procuratore lusitano potrebbe aiutare i rossoneri a chiudere una operazione importante

Allegri non ha alcuna intenzione di privarsi di Leao. Il portoghese viene da una stagione non facile e il tecnico toscano vuole puntare sulla sua voglia di riscatto. Ma le voci di calciomercato su di lui non si fermano. Secondo le informazioni de L’Equipe, il PSG ha messo ancora una volta il giocatore rossonero. La debacle in finale del Mondiale per Club sta portando Campos a ragionare sulla possibilità di andare a rinforzare ancora di più la rosa a disposizione di Luis Enrique.

Per questo motivo, stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Francia, il PSG avrebbe iniziato dei contatti con l’entourage di Leao per capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato. Non semplice considerato che il Milan non si priverà facilmente del portoghese. Ma i parigini potrebbero sfruttare una carta per convincere i rossoneri a liberare il lusitano.

Calciomercato Milan: PSG su Leao, possibile scambio

Dopo un finale di stagione dominato, il PSG è incappato in un passo falso contro il Chelsea. Una sconfitta che starebbe portando Campos a ragionare sulla possibilità di andare a chiudere una operazione di calciomercato importante. L’Equipe fa il nome di Leao, oltre a quello di Osimhen, e il portoghese sappiamo che è un vecchio pallino del direttore sportivo del club parigino.

Il dirigente avrebbe avuto dei contatti con l’entourage di Leao per capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato. Al momento non si hanno ulteriori informazioni. Il Milan difficilmente si priverà del portoghese, ma il PSG un tentativo lo potrebbe fare magari mettendo sul piatto il cartellino di Goncalo Ramos oltre che una offerta intorno ai 50-60 milioni di euro. Una proposta che potrebbe far traballare i rossoneri visto che la valutazione di Leao è intorno ai 100 milioni e il connazionale ha una stima da parte dei transalpini di 40.

Senza dimenticare che Jorge Mendes sarebbe pronto a trattare il trasferimento di Ramos al Milan dopo averlo offerto anche alla Juventus. I rossoneri sono alla ricerca di un giocatore con determinate caratteristiche e quindi uno scambio con Leao è da tenere in considerazione in questo calciomercato.

Mercato Milan: Ramos arriva nell’affare Leao-PSG?

Il Milan in questo calciomercato è alla ricerca di un calciatore in attacco e Ramos, visto anche il poco spazio a disposizione con il PSG, potrebbe rappresentare una pista da tenere in considerazione.

E l’interesse del PSG per Leao potrebbe aprire ad uno scambio con Ramos. Per il momento si tratta di una indiscrezione e vedremo come si svilupperà la situazione in futuro.