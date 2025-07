Milan: l’ex Barcellona da Allegri, lo porta Emerson Royal

Il futuro dell’ex Tottenham continua ad essere lontano dai rossoneri ed è possibile uno scambio con uno spagnolo: ecco i possibili dettagli

Il calciomercato del Milan è molto attivo. I rossoneri stanno lavorando in modo molto intenso per consentire ad Allegri di avere una rosa completa nel minor tempo possibile. Non è affatto un compito semplice considerato i diversi movimenti da chiudere e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Come riferito da El Gol Digital, il Milan durante questo calciomercato si priverà di Emerson Royal. Il terzino non ha mai realmente convinto e per questo motivo si parla con una sua cessione nel corso della sessione estiva. Su di lui c’è un forte interesse del Betis e attenzione alla possibilità di uno scambio. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Vedremo se nelle prossime settimane questa possibilità potrà prendere quota.

Calciomercato Milan: affare in Spagna, i dettagli

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il Milan si priverà di Emerson Royal nel corso del calciomercato estivo. I rossoneri non hanno intenzione di tenerlo e il Betis sta spingendo per arrivare ad una soluzione. La volontà è quella di chiudere e c’è assolutamente la possibilità di andare magari a ragionare su uno scambio.

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro e il nome di Bellerin del Betis potrebbe essere una soluzione di calciomercato per i rossoneri visto l’interesse nei confronti di Emerson Royal. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Non ci sono assolutamente delle certezze e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere. Naturalmente i rossoneri hanno bisogno di un rinforzo importante in quel ruolo e l’ex Barcellona resta una possibilità.

Naturalmente per il momento non c’è alcuna trattativa tra Milan e Betis per Bellerin. Le priorità di calciomercato dei rossoneri sono altre e solo successivamente si ragionerà sul terzino spagnolo. Ma l’interesse del club iberico per Emerson Royal potrebbe davvero aprire alla possibilità di andare a chiudere una operazione simile.

Mercato Milan: Bellerin nome nuovo per i rossoneri

Il Milan ragiona anche sulle diverse ipotesi di calciomercato e il nome di Bellerin è da tenere in considerazione soprattutto se il Betis dovesse insistere per Emerson Royal.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione e se il Milan andrà a sondare realmente il terreno per Bellerin.