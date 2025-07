Milan: lo ha convinto Modric, 20 mln per anticipare la Juve

I rossoneri sono pronti a strappare un calciatore ai bianconeri sfruttando anche la carta Modric. Una operazione di calciomercato da seguire con attenzione

Il Milan si sta muovendo in modo concreto sul calciomercato anche se si è un po’ in ritardo rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento dallo stesso Allegri. I rossoneri sono partiti alla tournée con diverse lacune in rosa e il direttore sportivo spera di poterle colmare in davvero poco tempo. Un compito non semplice considerate anche le diverse difficoltà che ci sono state fino ad oggi. Intanto, però, dalla Spagna rilanciano la possibilità di andare a chiudere una operazione importante.

Secondo le informazioni di Don Balon, il Real Madrid avrebbe comunicato al giocatore di non rientra più fra i piani e durante il calciomercato estivo ci potrà essere la partenza. Non sicuramente una operazione facile per il Milan visto che i Blancos chiedono 20 milioni di euro per il calciatore. Ma i rossoneri devono comunque muoversi per strappare il rinforzo alla concorrenza.

Calciomercato Milan: colpo dal Real, Modric decisivo

I rapporti fra il Milan e il Real Madrid sono ottimi ormai da tempo e quindi l’affare potrebbe concludersi magari con una cifra leggermente inferiore. Ma per il momento i Blancos non sembrano essere intenzionati ad abbassare le loro pretese e continuano a chiedere 20 milioni di euro per lasciar partire il calciatore.

Il Milan, però, non molla assolutamente la pista che porta a Dani Ceballos in questo calciomercato. Lo spagnolo non è sicuramente una priorità, ma, con il passare dei giorni, potrebbe esserlo. Modric è pronto a fare da tramite per convincere il giocatore ad accettare la richiesta rossonera. Naturalmente bisognerà vedere se il club riuscirà a convincere il Real Madrid magari ad abbassare un po’ le pretese. La concorrenza è comunque forte e molto probabilmente i rossoneri dovranno sborsare i 20 milioni di euro per anticipare le altre squadre, fra cui la Juventus.

Dani Ceballos è un vecchio obiettivo del Milan e anche di Allegri. La sua duttilità consentirebbe al tecnico spagnolo di avere un jolly importante per i rossoneri. Il Real Madrid lo ha praticamente mollato e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro. Resta, comunque, una pista da seguire con attenzione.

Mercato Milan: Dani Ceballos resta un obiettivo

Dani Ceballos in questo momento è un obiettivo per il Milan in questo calciomercato anche se non proprio una priorità. Resta una pista da seguire con attenzione visto che il Real Madrid lo cede.

Di certo i Blancos non lo svenderanno. Chiedono 20 milioni di euro. Una cifra importante e resta da capire se il Milan la deciderà di sborsare per arrivare al giocatore.