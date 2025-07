Milan, l’obiettivo di mercato rivela: “Un club di Serie A mi ha cercato”

Uno dei nomi cercati dal Milan sul mercato racconta di aver ricevuto una proposta dal campionato italiano: le parole del calciatore

La sessione estiva di calciomercato è nel pieno dei suoi movimenti e i club di tutta Europa stanno sondando le varie piste valutate alla ricerca di rinforzi.

Le squadre di Serie A hanno dimostrato di non disdegnare affatto le piste estere, puntando spesso e volentieri su profili che vestono le maglia delle squadre dei maggiori campionati d’Europa e non solo. Anche il Milan, alle prese con una sessione rivoluzionaria di mercato, punta i propri fari su un gran numero di calciatori, valutati dal DS Tare per poi eventualmente tentare l’affondo decisivo.

L’indiscrezione dell’obiettivo del Milan: “Contattato da un club italiano”

Per tornare al vertice, il Milan deve necessariamente giocarsi bene le proprie carte, investendo su calciatori in grado di dare fin da subito il proprio apporto alla causa ma al contempo garantendo futuribilità.

Uno dei profili seguiti con interesse era Victor Boniface, attaccante che milita tra le fila del Bayer Leverkusen in Bundesliga. Tra i protagonisti della vittoria del campionato tedesco nella stagione 2023/24, il nigeriano ha raccontato ai microfoni del canale YouTube Webek Studios un interessante aneddoto di mercato che riguarda da vicino il calcio italiano.

Questo un estratto delle dichiarazioni di Boniface: “Lo scorso inverno mi è arrivata una grande offerta dall’Arabia Saudita, davvero molto importante. Avevo valutato di andare lì per due-tre stagioni, sarei stato a posto a livello economico. Su Internet la gente già iniziava a fare i calcoli su quello che avrei guadagnato, erano davvero tanti soldi. Così ho chiamato mio fratello maggiore, dicendogli che avevo sul tavolo questa offerta dalla Saudi Pro League ed anche quella di un top team in Italia. Mi ha detto: ‘E ci pensi pure? Vai in Italia, puoi giocare la Champions League, sta per arrivare il Mondiale…‘. Dopo un po’ mi ha richiamato mi ha richiamato dicendomi di essersi informato sulle cifre che avrei guadagnato e mi ha detto: ‘Ma sei pazzo? Devi andare in Arabia Saudita!’. Il trasferimento purtroppo alla fine è saltato“.