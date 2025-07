Milan, maxi-affare col Betis: un arrivo e due cessioni

Nelle prossime ore per il Milan potrebbe sbloccarsi un maxi-affare con il Real Betis tra due uscite e un’entrata

Nelle scorse ore il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Luka Modric, ma l’esperto centrocampista croato non sarà l’unico nuovo innesto di questi giorni.

C’è ancora tanto da lavorare per Igli Tare, direttore sportivo del Milan alla prese con la necessità di acquistare, ma anche di tagliare i “rami secchi” dell’organico rossonero. Dopo aver assicurato a Massimiliano Allegri l’esperienza e la qualità di un fuoriclasse come Luka Modric, l’uomo mercato del Diavolo ha come priorità la chiusura della trattativa per Ardon Jashari e l’ingaggio di due terzini. Parte di queste priorità di mercato potrebbero trovare soluzione nelle prossime ore, imbastendo una maxi-trattativa con il Real Betis.

Non è un mistero che il club spagnolo abbia da tempo messo gli occhi su Emerson Royal, terzino destro brasiliano arrivato la scorsa estate dal Tottenham, ma mai ambientatosi del tutto in Italia e ora in uscita da Milanello. Quello del laterale carioca però non è l’unico giocatore del Milan finito nel mirino del Real Betis e per questo motivo si potrebbe provare ad imbastire un vasto affare con il club iberico per risolvere più di un problema contemporaneamente.

Calciomercato Milan, maxi affare di mercato col Real Betis

Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il Real Betis avrebbe messo nel mirino anche Samuel Chukwueze, esterno destro offensivo nigeriano classe ’99 che il Milan ha ingaggiato due anni fa dal Villarreal. Il laterale nativo di Umuahia ha mostrato solo a sprazzi il suo talento e ora potrebbe partire in una ampia trattativa con il Real Betis.

L’affare tra Milan e Real Betis potrebbe dunque vedere Emerson Royal e Samuel Chukwueze trasferirsi a Siviglia. A fare il percorso inverso potrebbe essere Hector Bellerin, terzino destro spagnolo classe ’95. Giocatore di grande esperienza internazionale (ha vestito le maglie di Barcellona, Arsenal e Sporting) potrebbe rientrare nei parametri economici del Milan che in questo modo si andrebbe ad assicurare un elemento di assoluta affidabilità in vista dell’inizio della prossima stagione.