Milan: niente Vlahovic, Allegri vuole un altro bomber

A sorpresa i rossoneri potrebbero non andare sul serbo per rinforzare l’attacco. C’è un altro nome che stuzzica molto la dirigenza meneghina

Sono giorni importanti per il futuro attaccante del Milan. Contro l’Arsenal è emersa la necessità di dover andare a prendere un altro bomber da affiancare a Gimenez. Il nome di Vlahovic resta in lista, ma, secondo le informazioni di Carlo Pellegatti, non è quello in pole position. Per il giornalista la pista che porta al serbo non è così attiva come in molti fanno sembrare. Si lavora con attenzione ad un profilo differente e si attende l’apertura da parte del club.

Per il momento Tare non ha ancora avuto il via libera definitivo e quindi il Milan preferisce aspettare e non affondare il colpo per l’attaccante in questo calciomercato. Naturalmente Allegri non ha alcuna intenzione di attendere fino alla fine e quindi non è da escludere che alla fine si decida di virare completamente su Vlahovic.

Calciomercato Milan: altro che Vlahovic, chi arriva in attacco

La Juventus spera di poter riuscire a risolvere la questione Vlahovic in davvero poco tempo. La valutazione del serbo si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro e la sua partenza porterebbe il club bianconero ad andare a prendere l’alternativa a David. Il Milan per il momento resta alla finestra e aspetta di capire come si evolveranno alcune situazioni prima di ritornare con forza sull’ex Fiorentina.

Il nome che potrebbe essere in cima alla lista del Milan per l’attacco è quello di Jackson. Il Chelsea non ha alcuna intenzione di puntare sul giocatore e la punta è destinata ad arrivare anche con uno sconto. Il problema è rappresentato dal fatto che i rapporti con i Blues non sono idilliaci dopo l’affare Maignan e quindi si tratta di una operazione di calciomercato molto complicata da chiudere.

Per questo motivo resta viva la pista Vlahovic. Il Milan comunque spera di poter riuscire a chiudere l’affare Jackson per rinforzare la rosa di Allegri in questo calciomercato. Siamo sempre nelle indiscrezioni. La certezza è che Tare vuole chiudere in davvero poco tempo il nuovo arrivo per dare al tecnico una pedina importante.

Mercato Milan: Jackson resta un obiettivo

Il Milan prosegue il casting per la punta. Per Pellegatti non c’è assolutamente Vlahovic in pole position e attenzione al profilo di Jackson, ormai fuori dai programmi del Chelsea.

Una pista di calciomercato non semplice visto i rapporti che ci sono fra le due squadre. Ma resta una ipotesi da attenzionare visto che il Milan lo segue da tempo.