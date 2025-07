Milan: no a Vlahovic, Allegri ha scelto il nuovo bomber

Allegri ha le idee chiare su come muoversi per rinforzare l’attacco. Le quotazioni del serbo sono scese perché le caratteristiche non sono quelle giuste

Il Milan e Vlahovic non si uniranno in matrimonio almeno per ora. I rossoneri continuano ad osservare la situazione del serbo, ma, secondo quanto riferito da SportMediaset, non è assolutamente un obiettivo concreto ad oggi. Le caratteristiche dell’attaccante che vuole Allegri sono diverse e per questo motivo si guarda ad altri profili. Per questo motivo sembra difficile che si possa ipotizzare una trattativa di calciomercato con la Juventus.

Il Milan ha le idee molto chiare sul futuro e si sta muovendo in modo concreto. Vlahovic è in lista, ma per adesso l’obiettivo principale di calciomercato è un altro per l’attacco. Si cerca un giocatore con le caratteristiche come Lucca, sempre più vicino al Napoli. Quindi non è da escludere che nei prossimi giorni Tare possa andare a sondare il terreno per un calciatore importante per il modo di giocare di Allegri.

Calciomercato Milan: niente Vlahovic, il nuovo attaccante dei rossoneri

Il Milan dovrà prendere un attaccante in questo calciomercato. Il nome di Vlahovic è stato accostato più volte ai rossoneri, ma l’ingaggio e le caratteristiche frenano la trattativa. Allegri sembra avere idee differenti per il ruolo di punta e si guarda con attenzione ad altri giocatori che sposano maggiormente il nuovo modo di scendere in campo dei rossoneri.

Il tecnico toscano pensa ad un calciatore ancora più forte fisicamente di Vlahovic e uno dei nomi da tempo nel mirino del Milan è quello di Sorloth. Il norvegese ha le caratteristiche ideali per i rossoneri e in questo calciomercato potrebbe lasciare l’Atletico in caso di una proposta importante. Per adesso siamo ancora nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà meglio la situazione e quali saranno le scelte definitive da parte di Tare.

Di certo Sorloth ha dimostrato di poter giocare con il Milan e rappresenta una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione per andare a rinforzare la rosa. Per il momento sono in corso le riflessioni e nessun dubbio è stato sciolto. Vedremo come si svilupperà meglio la situazione in futuro.

Mercato Milan: Sorloth resta un obiettivo

Sorloth è da tempo sulla lista del Milan e rappresenta una occasione di calciomercato visto che da parte sua c’è la volontà di lasciare la squadra di Simeone ed iniziare una nuova avventura.

Naturalmente l’ultima parola spetterà a Tare. Ma Sorloth in questo momento rappresenta forse una soluzione migliore rispetto a Vlahovic per il Milan sul calciomercato.