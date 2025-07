Milan: non solo Vlahovic, Tare prende un altro bomber

I rossoneri potrebbero ragionare anche sulla possibilità di andare a prendere un secondo giocatore in attacco oltre a Vlahovic. I dettagli

Il Milan continua a vagliare con attenzione il calciomercato degli attaccanti. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Vlahovic. Secondo le ultime informazioni, il serbo avrebbe aperto in modo definitivo ad un trasferimento in rossonero. Massima disponibilità ad un contratto lungo e con uno stipendio nei parametri del club di via Aldo Rossi. Ora bisognerà capire se Tare riuscirà a trovare un punto di incontro con la Juventus per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Ma, stando alle informazioni di Caught Offside, il Milan starebbe seguendo un altro attaccante. Si tratta di un giocatore proveniente da un grave infortunio e quindi bisognerà testare al meglio le sue condizioni. L’ipotesi, però, di un arrivo magari durante il calciomercato invernale oppure acquistarlo subito ed attenderlo è sul tavolo di Tare. Visto che si tratta di uno dei migliori bomber presenti sul panorama internazionale.

Calciomercato Milan: un altro attaccante oltre Vlahovic?

Al momento è una semplice indiscrezione che dovrà essere confermata nelle prossime settimane. Ma il Milan starebbe seguendo da vicino un calciatore destinato a lasciare il club di appartenenza. Il grave infortunio avuto nei mesi scorsi ad oggi rappresenta una incognita. Il rientro in campo non lo si sa come quando potrà ritornare al massimo della condizione. Si tratta, comunque, di una occasione di calciomercato da tenere in considerazione visto che parliamo di uno dei bomber a livello mondiale.

Stando a quanto riferito da Caught Offside, il Milan sarebbe sulle tracce di Gabriel Jesus. Il brasiliano è alle prese con il recupero da un gravissimo infortunio al ginocchio e i tempi di recupero non si conoscono al momento. Nonostante questo, i rossoneri lo seguono con attenzione e potrebbero ragionare anche sulla possibilità di andarlo ad acquistare magari nel calciomercato invernale.

Per adesso sono in corso tutte le valutazioni. Vlahovic resta il nome in prima fila, ma il Milan non esclude la possibilità di andare a prendere un altro attaccante fra estate e gennaio. E il nome di Gabriel Jesus potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato concreto visto che l’Arsenal non ha intenzione di puntare su di lui dopo l’infortunio.

Mercato Milan: Gabriel Jesus nome nuovo per l’attacco

Gabriel Jesus viene da un periodo non facile. La rottura del legamento lo terrà fuori fino a novembre e quindi l’Arsenal punta magari già in questo calciomercato a liberarsi di un ingaggio pesante. Il Milan potrebbe pensarci e fare una scommessa importante visto che parliamo di un attaccante da oltre 100 gol in carriera.

Un classe 1997 che ha ancora tanto da dare e il Milan potrebbe farci un pensiero per andare a rinforzare ancora di più il reparto offensivo. Una operazione che comunque sarebbe separata da Vlahovic visto che Gabriel Jesus resterà fuori fino a novembre e non potrebbe dare una mano ai compagni sin da subito. Attenzione anche alla possibilità di un acquisto direttamente nel calciomercato invernale.