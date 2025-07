Milan: “Non vedo l’ora di firmare”, l’annuncio dell’attaccante

Uno dei principali obiettivi di calciomercato del Milan ha preso voce, direttamente dalla Germania, rilasciando quello che è un vero e proprio annuncio.

“Non vedo l’ora di firmare” e risponde così alle voci di calciomercato sull’interesse del Milan e non solo, considerando che sulle tracce dello stesso attaccante della Bundesliga non c’è soltanto l’interesse di Igli Tare.

Il direttore sportivo albanese deve infatti competere con gli altri club se vorrà davvero portarsi a casa l’ex calciatore che in Serie A è stato soltanto di passaggio, prima del grande salto che gli ha permesso di trovare anche il titolo della Bundesliga come protagonista di quello che è stato il ciclo con Xabi Alonso.

Calciomercato Milan: l’annuncio dell’attaccante sul futuro

Prima con Boniface e poi con la soluzione che porta all’ex Serie A, il filo diretto tra Leverkusen e Milano porterebbe al nuovo centravanti da alternare al Bebote Gimenez.

Il calciatore, stando ai recenti rumors, sembrava in uscita per la mancata titolarità con Boniface titolare al club allenato da Ten Hag.

Ai microfoni di Kolner Stadt-Anzeiger, Patrik Schick ha rilasciato un’interessante intervista in merito al suo futuro e alle voci di mercato sul Milan: “Non vedo l’ora di firmare per il rinnovo” ha dichiarato l’ex attaccante di Sampdoria e Roma che, a questo punto, si taglia fuori dalla corsa che porta al nuovo attaccante del Milan. Né Boniface né Schick, a quanto pare, finiranno in rossonero.

Nella sua intervista, ha reso chiaro il suo futuro. La scadenza al 30 giugno 2027 sarà allungata nei termini, stando a ciò che ha dichiarato lo stesso Patrik Schick, che non vede l’ora di firmare per il rinnovo.

Quelle che seguono, sono le parole dello stesso Schick: “Il direttore mi ha detto che non posso partire? Abbiamo parlato del futuro, so dell’interesse di altri club, ma io non vedo l’ora di sistemare le cose e concentrarmi completamente sul calcio giocato. Voglio giocare quanto più possibile e sono felice al Bayer Leverkusen. Voglio restare qui, amo i tifosi e mi piace la squadra”. Il Milan dal canto proprio, dovendo depennare il nome sia di Schick che di Boniface, dovrà puntare su altro. E ad oggi in pole, considerando la situazione difficile che è venuta fuori su Vlahovic, potrebbe tornare Nikola Krstovic. L’attaccante, in separazione dal Lecce, potrebbe arrivare per 20-25 milioni di euro.