Milan, novità importanti sul Modric-day: fissate visite mediche e firma

Modric al Milan, ci siamo quasi. Non ci sono più dubbi sull’arrivo del croato a Milanello. Giungono novità importanti su quando l’ormai ex Real Madrid atterrerà in Italia.

A Milanello si respira un’aria nuova, diversa dagli ultimi mesi della stagione passata. Alte temperature a parte, filtra entusiasmo per il nuovo corso di Massimiliano Allegri. Un ottimismo che lo stesso allenatore ha esternato in un evento aziendale. E così anche Igli Tare e Giorgio Furlani che, oltre a predicare calma, hanno espresso dichiarazioni confortanti per il popolo rossonero, desideroso di vedere occhi infuocati e grinta da vendere dai propri beniamini. Dalle prime amichevoli di prestigio, prima delle quali prevista a Singapore il 23 luglio (avversario l’Arsenal) emergeranno le prime sensazioni.

Milan, fiducia per l’Allegri 2.0: e Modric sta per arrivare

L’organico a disposizione del tecnico ex Juventus è tuttavia ancora provvisorio. Più di qualche volto non sarà presente nella rosa ufficiale 2025/2026. Ogni valutazione spetterà all’allenatore, che ha già deciso di rispolverare calciatori finiti ai margini del progetto con Fonseca prima e Conceiçao poi. È l’esempio di Loftus-Cheek, così come di Saelemaekers. L’impressione è che bisognerà sgomitare in mediana perchè, oltre a Samuele Ricci, sta per arrivare un campione assoluto come Luka Modric.

Dopo la disfatta del Real Madrid in semifinale contro il Paris Saint Germain, il “professore” croato ha ufficialmente salutato i Blancos dopo 13 lunghi anni. Per lui, alla veneranda età di 39 anni (saranno 40 il prossimo 9 settembre), si prospettano gli ultimi balli al Milan, prima di appendere gli scarpini al chiodo. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Modric sarà a Milano all’inizio della prossima settimana. Il centrocampista, già di fatto annunciato da Tare e Allegri con dichiarazioni esplicite, sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con i rossoneri. Dopodichè, sarà tempo di vacanze per il Pallone d’Oro 2018.

Modric-Milan, ci siamo: i dettagli del contratto

Luka metterà nero su bianco l’accordo che lo legherà al Diavolo fino al 2026, percependo 3,5 milioni l’anno con possibilità di rinnovo fino al 2027. Dopo un periodo di relax nella sua Croazia, Modric si aggregherà al gruppo di Max Allegri presumibilmente il 4 agosto, a 13 giorni dall’esordio ufficiale, in Coppa Italia contro il Bari.

È normale che il minutaggio del classe 1985 andrà graduato. Ma l’ormai ex Real non arriva di certo per fare da comparsa. Nel mirino c’è la volontà di vincere qualcosa lontano dalla Spagna, terra che lo ha accolto dal 2012 ad oggi, oltre ad arrivare il più in forma possibile al Mondiale 2026, ultima grande apparizione internazionale. Ma per certi calciatori alla “Benjamin Button”, guai a porsi limiti.