Milan, nuovo nome per il post-Theo: proposto un ex Real Madrid

I rossoneri cercano un degno successore di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Diversi i profili valutati, con un nuovo nome che emerge dalla Spagna

Dopo sei stagioni, il Milan ha salutato Theo Hernandez. Il laterale francese ha rappresentato un’assoluta certezza durante la sua permanenza in rossonero, regalando grandi gioie e prestazioni sensazionali.

La decisione di chiudere la sua esperienza con la maglia del Diavolo ad un anno dalla scadenza naturale del suo contratto ha portato il club a valutare le varie proposte arrivate da tutta Europa e non solo. Theo Hernandez è stato a lungo tentato dal possibile ritorno all’Atletico Madrid, ma alla fine ha scelto di sposare il progetto dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Diversi compagni hanno già salutato il francese, che adesso lascerà la fascia sinistra orfana di un riferimento assoluto. Sarà compito della dirigenza trovare un sostituto all’altezza.

Sostituto Theo Hernandez, spunta un nuovo nome: il calciatore proposto

Tra i numerosi nomi sondati da Igli Tare e dai suoi collaboratori, nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, al Milan è stato proposto Miguel Gutierrez.

Terzino sinistro classe 2001, Gutierrez ha caratteristiche molto simili a quelle del suo eventuale predecessore. Si tratta di un giocatore di gamba, che non ha timore di spingersi in avanti a dare il proprio contributo anche in fase offensiva. Ciò viene testimoniato dai suoi numeri in carriera, che lo hanno visto indossare la maglia del Real Madrid prima e del Girona poi, sua squadra attuale.

Il calciatore è stato offerto ai rossoneri dall’agenzia Wasserman, che gestisce gli interessi dello spagnolo. La sua valutazione è di 25 milioni di euro, ma bisogna tener conto che il 50% della cifra che il Girona ipoteticamente incasserà andrà nelle casse del Real Madrid, sulla base di accordi precedenti. Gutierrez piace anche al Napoli, dunque si potrebbe innescare una lotta tutta italiana per il calciatore.