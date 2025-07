Milan, pericolo beffa: il colpo salta sul più bello

Il Milan continua a cercare rinforzi sul mercato: l’obiettivo è trovare un nuovo terzino destro, ma la pista si complica

In vista della prossima stagione, il Milan è a caccia dei giusti rinforzi per ogni reparto. Così come a centrocampo, dove sarà rivoluzione con gli arrivi di Ricci, Modric e (presumibilmente) Jashari e gli addii di Reijnders, Adli e Bennacer, stesso discorso riguarda le fasce.

A sinistra i rossoneri perdono Theo Hernandez, punto fisso del Diavolo nelle ultime sei stagioni. Anche a destra il club rossonero vuole rinforzarsi e, dopo aver constatato il flop di Emerson Royal nella passata stagione, servirà trovare un nuovo elemento all’altezza.

A destra piace Doué, ma spunta l’intoppo: le cause dell’imprevisto

Il prescelto della dirigenza rossonera per il ruolo di laterale destro sembra proprio essere Guela Doué. L’esterno difensivo dello Strasburgo, fratello gemello del più noto Désiré in forza al PSG, è in cima alla lista dei desideri del Milan per quella zona di campo.

L’offerta rossonera è di 15 milioni di euro, ma spuntano difficoltà impreviste che potrebbero complicare l’affare. Secondo Fabrizio Romano infatti, la richiesta dello Strasburgo per Guela Doué è di 25 milioni di euro. La cifra rimane dunque così alta probabilmente per un duplice motivo: il primo potrebbe riguardare la volontà del club francese di tenere in rosa il calciatore, l’altro invece è legato ad un possibile “sgambetto” ai danni del Milan.

Lo Strasburgo appartiene infatti a Todd Boehly e Clearlake Capital, gli stessi proprietari del Chelsea. Questi potrebbero essere ancora incolleriti con il club rossonero per il mancato accordo per il passaggio di Mike Maignan ai Blues, che sembrava possibile ma che alla fine è saltato proprio per la mancata intesa economica tra le parti. Magic Mike è dunque rimasto a Milano, ma il suo mancato approdo al Chelsea può indirettamente compromettere l’arrivo di Guela Doué in rossonero.