“Milan più debole”: cataclisma rossonero, l’annuncio fa tremare i tifosi

Ad un ex giocatore del Milan il mercato non convince. “La partenza è stata un pò lenta…”. Le dichiarazioni preoccupano i tifosi

Il mercato rossonero è iniziato senza dubbio in salita. Le partenze di Theo Hernandez e Reijnders hanno inevitabilmente preoccupato i tifosi, che ora si aspettano dei nomi prestigiosi in entrata. Su diversi fronti il Milan non sta avendo fretta nel sferrare i colpi decisivi, bensì il ds Igli Tare si sta prendendo il suo tempo per valutare diversi nomi. Ad oggi i soli acquisti di Modric e Ricci possono bastare per rendere il Milan competitivo? . Per un ex giocatore la risposta è chiara.

Vieri avvisa il Milan: le parole spiazzano

L’attaccante italiano Christia Vieri ha infatti rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport, dove si è mostrato un pò preoccupato per il mercato svolto fin qui dai rossoneri. “Il Milan ha perso due giocatori fortissimi, Theo è tra i primi tre al mondo nel suo ruolo, Reijnders è straordinario. Ora hanno 45 giorni per sostituirli e dimostrare che non sarà un Milan più debole, ad oggi lo è” ha detto Vieri. ” è giusto dare il tempo a Tare, ma la partenza è stata un pò più lenta… , in ogni caso ora è troppo presto per le valutazioni, lo metto in stand-by” ha poi aggiunto.

L’ex rossonero ha poi concluso parlando di Allegri: “Può portare tutta la sua esperienza, però i giocatori forti servono anche a lui. Non gli si può chiedere la luna solo perché si chiama Allegri…“. Ora non resta che vedere come si svilupperà il mercato rossonero, e se Tare riuscirà a convincere, tra gli altri, anche Christian Vieri.