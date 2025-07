Milan, prenotato un altro colpo: scambio in Serie A

Il Milan si muove sul calciomercato e prenota un nuovo colpo in Serie A: occhio allo scambio con una big del campionato italiano

Non è un momento facile per i rossoneri in sede di trattative. La squadra ha iniziato a lavorare sul campo agli ordini di Massimiliano Allegri, che sta valutando i singoli e l’alchimia del gruppo, alla ricerca della migliore quadratura del cerchio per far sì di iniziare al meglio la prossima stagione.

Allo stesso tempo, due trattative che sarebbero potute essere importanti per il tecnico livornese si sono bloccate sul più bello. Il Club Brugge non sta liberando Ardon Jashari, nonostante un’offerta notevole arrivata dall’Italia dal valore di più di 30 milioni di euro. La pista Archie Brown, invece, è definitivamente sfumata – il calciatore ha scelto il Fenerbahce ed è partito per la Turchia.

Il Milan si rifà in Serie A: bloccato un nuovo portiere

Nelle fasi iniziali del calciomercato, ha fatto molto discutere il destino di Mike Maignan. L’estremo difensore francese era in odore d’addio, anche perché non si è mai davvero sbloccata la trattativa relativa il rinnovo di contratto con il Milan, ma alla fine le cose sono cambiate e in senso opposto.

Allegri punta forte sulle qualità dell’ex Lille tanto da indicarlo come capitano anche per la prossima stagione. C’era stata una trattativa seria con il Chelsea, ma è naufragata dopo che i Blues hanno rifiutato di muoversi dalla proposta di 15 milioni di euro.

Il futuro, quindi, sarà ancora nelle mani di Maignan, ma alle sue spalle l’intenzione è di inserire in rosa un secondo portiere di valore. Il nome giusto è quello di Pietro Terracciano, che ha avuto grande importanza nelle ultime stagioni con la Fiorentina. L’estremo difensore è stato bloccato dal Milan, che ora dovrà decidere se procedere con la trattativa.

Occhio a uno scambio con la Fiorentina

Le operazioni in ballo tra Milan e Fiorentina potrebbero non essere finite qui, anzi potrebbe essercene una più importante. Infatti, l’arrivo ufficiale di Stefano Pioli sulla panchina viola potrebbe sbloccare il futuro di Ismael Bennacer.

Il centrocampista è in uscita dai rossoneri e non rientra nei piani di Allegri, ma piace molto a Pioli che tornerebbe ad allenarlo volentieri anche a Firenze.

La sua valutazione è calata molto dopo le ultime stagioni davvero poco soddisfacenti. L’affare potrebbe concludersi per circa 15 milioni di euro, ma il problema resta l’alto ingaggio del regista.