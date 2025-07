Milan, quanti problemi da risolvere: due rossoneri rovinano i piani di Tare

Il Milan fatica nelle cessioni. Due centrocampisti bloccano il mercato.

Manca ancora un mese alla fine del mercato, ma è giusto dire che in questa fase i rossoneri non stanno vivendo un periodo esaltante tra acquisti e cessioni. Dopo la brusca frenata nella trattativa Jashari, anche dal mercato in uscita non arrivano buone notizie.

Sono diversi i giocatori che non fanno parte dei piani di Max Allegri, e l’obbiettivo è trovare a questi profili una nuova casa, monetizzando il più possibile da una loro cessione e liberando spazio per nuovi innesti. Due centrocampisti rossoneri però non stanno collaborando in questo senso, mettendo in difficoltà la dirigenza.

Milan, i no di Bennacer bloccano il mercato

Il primo dei due nomi che stanno complicando il mercato del Milan è quello di Ismael Bennacer. Allegri è sicuro del fatto che il giocatore non rispecchia le caratteristiche di cui il suo Milan ha bisogno, e dunque è da mesi sul mercato. L’algerino è di rientro dal prestito al Marsiglia, dove ha totalizzato 12 presenze, ma durante l’esperienza in Francia non sembra aver convinto De Zerbi a puntare definitivamente su di lui.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in Arabia però il giocatore è molto apprezzato, con l’Al-Ittihad che ha avanzato un offerta al Milan ed al giocatore. L’offerta è stata però rifiutata da Bennacer, che in questo momento sembra aver chiuso completamente le porte alle opzioni arabe. Infatti Al-Ittihad non è l’unica squadra della Saudi League che segue l’algerino, però in questo momento la volontà del giocatore sembra essere quella di voler rimanere in Europa.

Milan, anche la situazione Adli non si sblocca

L’altro nome in uscita che però non trova soluzioni è quello di Yacine Adli. Anche il francese è stato definitivamente tagliato fuori da Allegri, e la volontà dei dirigenti rossoneri è quella di aiutarlo a trovare una nuova squadra al più presto. Adli in questo momento si sta addirittura allenando con il Milan Futuro di Massimo Oddo.

Su di lui c’è l’interesse di diverse squadre, che però ,per ora, non sono intenzionate ad avanzare offerte ufficiali. Ad osservare la posizione del francese vi è anche il Sassuolo di Grosso che apprezza le qualità tecniche del ragazzo. Così come Bennacer anche Adli piace in Arabia ed in Qatar.

La speranza di Tare e di tutto il Milan è che i due giocatori collaborino al trovare una soluzione, accettando anche offerte arabe, che permetterebbero ai rossoneri di monetizzare e di liberarsi di due giocatori completamente esterni al nuovo progetto di Max Allegri.