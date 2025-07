Milan, rebus terzini: la soluzione arriva dalla Spagna

Nonostante siamo agli inizi del ritiro, in casa Milan mancano ancora i terzini: la soluzione arriva dalla Spagna

La stagione del Milan di Max Allegri si sta posizionando ai blocchi di partenza. Oggi i rossoneri si raduneranno a Milanello per la prima volta e alle 18 inizieranno il loro primo allenamento sotto le direttive dell’ex allenatore della Juventus. Quella che oggi inizierà la stagione 25/26 però non è la versione completa del Milan che vedremo a settembre.

Dal fronte mercato infatti si attendono ancora parecchie novità, sia in entrata che in uscita. Luka Modric raggiungerà i compagni a fine mese dopo le vacanze post Mondiale per club, mentre Ricci sarà già a disposizione. Chi invece è in uscita, come Theo Hernandez, ha avuto qualche giorno extra di vacanza e quindi non sarà a Milanello. Max Allegri avrà dunque a che fare, almeno nelle prime settimane, con un gruppo incompleto, composto in gran parte da volti noti ma anche da giovani della Primavera e da quei giocatori che dovranno convincere il nuovo tecnico a ritagliarsi un posto nel progetto. Dove i rossonero però latitano fortemente è negli esterni bassi: dalla Spagna potrebbero arrivare i nuovi terzini di Max Allegri.

Milan, il nome nuovo per la fascia destra

Con Emerson Royal fuori dal progetto tecnico, Walker tornato in Premier e Florenzi dentro più come nome per lo spogliatoio che per meriti sportivi, il Milan di Max Allegri dovrà lavorare parecchio sul mercato.

Per quanto riguarda il versante destro della difesa, secondo il Corriere dello Sport il nome in cima alla lista resta quello di Marc Pubill. Classe 2003, attualmente in uscita dall’Almeria, è considerato uno dei terzini più interessanti della Liga. Il club andaluso valuta il cartellino tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra che il Milan ritiene congrua per un investimento a medio-lungo termine. Pubill, cresciuto nelle giovanili del Levante, abbina struttura fisica e capacità di spinta, caratteristiche apprezzate dallo stesso Allegri.

Milan, a sinistra è corsa a tre

La situazione sulla fascia sinistra dipenderà dalla cessione di Theo Hernandez, per il quale l’Al-Hilal ha mosso passi concreti: l’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che il Milan intende reinvestire in parte per acquistare due nuovi esterni bassi. In questo senso, sono tre i profili monitorati per il dopo-Theo: Sergi Cardona del Villarreal, Nathaniel Brown dell’Eintracht Francoforte e Archie Brown del Gent.

Cardona, 24 anni, è reduce da una stagione positiva nella Liga, dove si è messo in luce per continuità e affidabilità difensiva. Nathaniel Brown, coetaneo, rappresenta un profilo più di spinta, cresciuto nel settore giovanile del club tedesco e già nel giro della nazionale Under 21. Archie Brown, infine, è stato una delle rivelazioni del campionato belga: mancino naturale, forte fisicamente, è un giocatore in ascesa che ha attirato l’attenzione di diversi club europei.