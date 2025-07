Milan, ritorno clamoroso: chiamata di Modric

Il Milan lavora a un clamoroso ritorno per questa sessione estiva di calciomercato. Decisivo l’intervento di Luka Modric

Dopo gli annunci di Samuele Ricci e Luka Modric il Milan ha chiuso la trattativa per Pervis Estupiñán. Ora si lavora a un clamoroso ritorno in rossonero.

Non solo il sogno Dusan Vlahovic in attacco e la necessità di ingaggiare altri terzini dopo Pervis Estupiñán. Il Milan di Igli Tare lavora anche su altri profili per rinforzare la rosa in questa sessione estiva di calciomercato. A centrocampo resta sempre calda la pista che porta ad Ardon Jashari, centrocampista svizzero (ma originario della Macedonia del Nord) che da tempo ha l’accordo con il Milan per la firma di un contratto di durata pluriennale. Il suo arrivo in rossonero, però, è in questo momento bloccato dalle volontà del Club Brugge con cui ha altri quattro anni di contratto.

In particolar modo, il Milan è arrivato a mettere sul piatto un’offerta da trentadue milioni di euro più altri due bonus. Un’offerta importante per un giocatore che piace – e tanto – al direttore sportivo Igli Tare. Il club belga, però, sembra essere inamovibile nonostante la palesata volontà del giocatore di trasferirsi al Milan. Il Club Brugge infatti continua a chiedere la cifra tonda di quaranta milioni di euro per lasciar partire il giocatore classe 2002 la cui situazione di stallo potrebbe finalmente sbloccarsi nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, carta Modric per il ritorno in rossonero

Quello di Ardon Jashari non è però l’unico nome che piace al Milan, al lavoro anche su altre piste di mercato, alcune note e altre meno. E in tal senso occhio alle notizie provenienti dalla Spagna in merito a un ritorno in rossonero che avrebbe del clamoroso.

Stando a quanto rivelato da OkDiario.com, il Milan starebbe infatti lavorando al clamoroso ritorno in rossonero di Brahim Diaz, già in forza al Diavolo dal 2020 al 2023 prima di tornare proprio al Real Madrid dove nelle ultime stagioni ha giocato al fianco di Luka Modric. Sarebbe stato direttamente Massimiliano Allegri a indicare Brahim Diaz come desiderio di mercato. I Blancos vorrebbero blindare il giocatore classe ’99 con un rinnovo di contratto fino al 2030. Decisivo potrebbe essere il pressing del Milan dove, chiaramente, Brahim Diaz sarebbe un titolare inamovibile.