Milan, salta la cessione di Emerson Royal? Indiscrezione da non credere sulle visite mediche

L’addio al Milan di Emerson Royal è tutt’altro che cosa fatta. L’indiscrezione sulle visite mediche ha davvero del clamoroso.

In un’estate che si sta rivelando una vera montagna russa per il Milan, a rendere tutto ancor più clamoroso ci ha pensato Emerson Royal. Il terzino brasiliano era infatti pronto a volare in Turchia al Besiktas. Affare però sfumato con il Flamengo che si è clamorosamente inserito nella trattativa, strappando il sì del giocatore e raggiungendo l’accordo con il Milan.

Intesa raggiunta tra i due club rossoneri con l’ex Tottenham che tornerà in patria a titolo definitivo per 9 milioni di euro. In giornata Emerson ha raggiunto il Brasile, dove domani svolgerà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto. Ma questa firma sul contratto arriverà per davvero? L’indiscrezione emersa in queste ore è da non credere.

Emerson Royal al Flamengo, occhio alle visite: i brasiliani vogliono garanzie

Le visite mediche di domani saranno tutt’altro che banali per Emerson. Secondo quanto riportato su Sky Sport da Manuele Baiocchini, visti i tanti problemi che Emerson ha riscontrato nell’ultima stagione, il Flamengo vuole delle importanti garanzie sulla condizione fisica del brasiliano. Per questo motivo le visite mediche di domani saranno fondamentali.

Ovviamente pensare a delle visite non superate è francamente improbabile, ma nulla si può escludere a priori. Soprattutto in un’estate come quella attuale che si sta rivelando a dir poco stupefacente, spesso in senso negativo, per il Milan.

Al momento dunque si può dire che Emerson Royal sarà un nuovo giocatore del Flamengo al 99%. Per il 100% meglio aspettare le visite mediche di domani. Quel che è certo è che i 9 milioni di euro in arrivo dalla cessione di Emerson Royal sono linfa vitale per il mercato del Milan e se davvero non dovessero arrivare per delle visite mediche ci sarebbe da strapparsi i capelli. Sicuramente il recente precedente di Okafor con il Lipsia non aiuta a stare tranquilli.