Milan, salta Leoni: un ex Serie A al suo posto

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per la difesa, ma ora Igli Tare potrebbe mollare definitivamente la pista Giovanni Leoni

Tra la concorrenza degli altri top club italiani e le richieste economiche del Parma, il Milan potrebbe decidere di non tentare l’affondo per l’arrivo di Giovanni Leoni e fiondarsi su un altro profilo.

Una delle priorità di mercato del Milan che sta nascendo sotto la gestione di Igli Tare e Massimiliano Allegri è rappresentata dall’esigenza di ingaggiare un difensore. Soprattutto nel caso in cui dovesse partire qualcuno tra Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, il direttore sportivo rossonero dovrebbe garantire al tecnico almeno un innesto per il centro della retroguardia.

E visto che le richieste non mancano, soprattutto per Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è da tempo al lavoro per cercare l’innesto perfetto per rinforzare la difesa. Tra i nomi appuntati dal dirigente del Diavolo c’è anche quello di Giovanni Leoni, difensore rivelazione del Parma che un anno fa lo ha prelevato dalla Sampdoria per circa cinque milioni di euro. Oggi il suo valore di mercato si attesta intorno ai trenta milioni di euro e sulle sue tracce ci sono anche altri top club italiani, in particolar modo Juventus e Inter.

Calciomercato Milan, un ex Serie A per rinforzare la difesa

Ecco perché il direttore sportivo Igli Tare non manca di valutare anche altre alternative. Del resto, senza dover partecipare alle coppe europee, il Milan non sembra avere l’esigenza di partecipare a vere e proprie aste di mercato, soprattutto per un giocatore ancora giovane e che non può assicurare un rendimento di alto livello in questa fase della sua carriera.

Stando a quanto rivelato da Pianetamilan, il Milan potrebbe rinforzare la difesa andando su un vecchio pallino di Geoffrey Moncada. Il nome è quello di Radu Dragusin, visto già all’opera in Italia con le maglie di Juventus, Sampdoria, Salernitana e Genoa prima di approdare al Tottenham. Il difensore classe 2002 originario della Romania potrebbe tornare in Italia pur avendo altri cinque anni di contratto con gli Spurs e il Milan potrebbe farci un pensierino, magari tentando anche la strada del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.