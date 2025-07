Milan, salta Lucca: Tare soffia il colpo all’Inter

Lorenzo Lucca è ormai promesso sposo del Napoli: il Milan deve così virare su un altro obiettivo per l’attacco

Il Milan era da tempo sulle tracce di Lorenzo Lucca, ma nelle scorse ore il Napoli ha chiuso l’operazione con l’Udinese e con l’attaccante ex Ajax.

Anche se la priorità di mercato è rappresentata dall’ingaggio dei terzini di sinistra e destra, il direttore sportivo del Milan Igli Tare lavora anche all’acquisto di un nuovo attaccante. Ne serviranno due, vista la presenza del solo Santiago Gimenez nel reparto offensivo, ma allo stato attuale il dirigente del Diavolo cercherà di portarne alla corte di Massimiliano Allegri almeno uno a stretto giro in modo da consentire al tecnico di preparare al meglio la prossima stagione.

Già a gennaio, con il vecchio management, il Milan aveva fatto un tentativo per Lorenzo Lucca, attaccante italiano classe 2000 reduce da una buona stagione con la maglia dell’Udinese, terminata con un bottino personale di quattordici gol e due assist realizzati in trentasei partite giocate in totale tra campionato di Serie A e Coppa Italia. Ora l’attaccante ex Ajax e Pisa sembra essere pronto al salto definitivo in una grande squadra e il Milan lo ha tenuto d’occhio per molto tempo con la speranza di riuscire ad affondare il colpo in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, l’alternativa a Lucca arriva dalla Premier

Nelle scorse ore, però, il Napoli di Antonio Conte ha chiuso l’operazione per portare in azzurro Lorenzo Lucca. Sfumata la trattativa per l’approdo di Darwin Nunez in Italia, il club campano ha fatto registrare l’accelerata decisiva per l’attaccante classe 2000 che approderà all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un totale di trentacinque milioni di euro più bonus. E così il Milan dovrà tornare a guardarsi intorno.

E così, stando a quanto rivelato da SportMediaset, il Milan avrebbe avviato i contatti col Manchester United per provare a portare in rossonero Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003, anch’egli finito nel mirino del Napoli e dell’Inter. Messo in uscita dai Red Devils, l’ex Atalanta costò quasi ottanta milioni di euro al club inglese che ora cerca la miglior soluzione per l’attaccante.