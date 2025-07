Milan: scambio con Adli, arriva il talento azzurro

Il futuro del centrocampista potrebbe essere ancora nel nostro campionato. E non è da escludere che il Milan possa ragionare sullo scambio

Il futuro di Adli sarà lontano dal Milan. Nonostante il calciatore vuole giocarsi le sue possibilità con la squadra di Allegri, la mancata convocazione per il ritiro e la retrocessione con l’Under 23 è la conferma di come per lui non c’è posto con il club rossonero. E nelle prossime ore potrebbe aprirsi la possibilità comunque di restare in Italia. Secondo le informazioni di footmercato.net, un club di Serie A lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare la rosa.

Una operazione che potrebbe consentire al Milan di andare a chiudere anche una operazione in entrata tramite uno scambio. Per il momento si tratta di una ipotesi e per questo motivo vedremo come si svilupperà la situazione in futuro. Molto dipenderà da Adli, ma resta una pista da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Milan: scambio in Serie A, rinforzo per Allegri

Adli fino ad oggi ha detto a tutte le offerte arrivate. L’Arabia e la Russia non lo convincono anche se per il momento restano le destinazioni più probabili. Anche se nelle ultime ore si sarebbe inserito un altro club di Serie A. Una soluzione che potrebbe soddisfare lo stesso giocatore, che ha voglia di giocarsi le proprie carte nel nostro campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Torino sarebbe sulle tracce di Adli. I granata sono alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche del classe 2000 e non è da escludere che il Milan possa decidere di proporre alla squadra di Cairo uno scambio con Casadei. Tare ha individuato in Jashari il rinforzo ideale per il centrocampo. Ma la trattativa con il Brugge non decolla e l’ex Inter potrebbe rappresentare una idea da tenere in considerazione visto che parliamo di un giovane italiano.

Casadei in questa stagione ha dimostrato di poter essere un calciatore da big e Allegri ha sempre puntato sui giovani. Per questo motivo l’interesse del Torino per Adli potrebbe aprire la strada ad uno scambio. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane.

Mercato Milan: scambio Adli-Casadei?

L’interesse del Torino per Adli potrebbe portare il Milan a sondare il terreno per Casadei. Una operazione di calciomercato non semplice visto che i granata non si priveranno facilmente del centrocampista.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane e se il Milan deciderà di puntare su Casadei.