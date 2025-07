Milan: scambio con Gimenez, arriva il talento argentino

Il messicano a sorpresa potrebbe lasciare i rossoneri in caso di una proposta importante. E i rossoneri sono pronti a sondare il terreno con un giocatore

Il Milan si muove sul presente, ma con uno sguardo anche sul futuro. I rossoneri devono rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per una stagione da protagonista. Naturalmente il direttore sportivo Tare sta molto attento anche alle occasioni che potrebbero esserci nel corso dell’estate e in queste ultime ore è arrivato un annuncio che rischia di cambiare un po’ la strategia dei rossoneri.

Gimenez, infatti, ha aperto al trasferimento ammettendo che un giorno gli piacerebbe giocare con il Boca Juniors. Parole che hanno esaltato i tifosi del club argentino. Difficile che il messicano lasci il Milan in questa sessione di calciomercato. Ma non è da escludere che la dirigenza sudamericana possa comunque fare un tentativo soprattutto se ci dovesse essere l’arrivo di Vlahovic. E il Milan potrebbe approfittare di questa occasione per chiudere una operazione importante.

Calciomercato Milan: Gimenez apre al Boca, possibile scambio

Il futuro di Gimenez è sicuramente ancora da scrivere. Il messicano punta ad una stagione da protagonista con il Milan, ma l’arrivo di Vlahovic potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola. Per questo motivo una sua partenza, in caso di una proposta importante, non è da escludere e il Boca potrebbe comunque fare un tentativo dopo l’apertura dello stesso attaccante di andare ad indossare la maglia di una squadra storica.

Una situazione che potrebbe consentire al Milan di portare in rossonero uno dei migliori talenti presenti attualmente nel Boca. Kevin Zenon è un classe 2001 molto apprezzato dalle big europee. Al momento i rossoneri hanno altri obiettivi, ma con Gimenez in Argentina un tentativo del club di via Aldo Rossi non è da escludere. Un giocatore che potrebbe rappresentare una opportunità di calciomercato molto importante anche per la squadra italiana.

Zenon entro il prossimo anno dovrebbe arrivare in Europa. Molto difficile un suo trasferimento in questo calciomercato, maggiori chance nel 2026 e il Milan potrebbe ragionare sulla possibilità di uno scambio con Gimenez. Il messicano, infatti, ha aperto ad un suo trasferimento al Boca Juniors in futuro.

Mercato Milan: scambio Zenon-Gimenez?

Il Milan è sempre alla ricerca dei talenti e il nome di Zenon potrebbe consentire ai rossoneri di andare a prendere un calciatore di qualità e ancora assolutamente giovane visto che parliamo di un classe 2001.

Molto, comunque, dipenderà da Gimenez. Il messicano ha aperto alla possibilità di trasferirsi nel prossimo futuro al Boca Juniors e l’ipotesi di uno scambio con Zenon