Milan, scambio con il Bologna: arriva un nuovo attaccante

Il Milan può chiudere un affare decisamente interessante con il Bologna: occhio allo scambio che può portare un nuovo attaccante

In attesa di capire se il Milan riuscirà a sbloccare la trattativa in entrata per Ardon Jashari, la dirigenza sta continuando a muoversi per rinforzare diversi reparti, oltre al centrocampo. Se ne parla poco in questa fase, ma anche l’attacco del club meneghini dovrà vedere diverse novità a partire dalle prossime settimane.

Le voci sul futuro di Rafael Leao non si placano, nonostante Massimiliano Allegri l’abbia messo al centro del progetto e non abbia davvero intenzione di avallare il suo addio. Allo stesso tempo, è chiaro l’intento di affiancare nella costruzione della rosa un altro bomber di primo piano a Santiago Gimenez. Ma il profilo che potrebbe arrivare a Milano potrebbe essere un po’ diverso.

Il Milan tra entrate e uscite: un attaccante resta in partenza

È chiaro che si debba organizzare la rosa anche nell’ottica della mancata partecipazione alle coppe europee. Il Milan dovrà vedersela solo con la Serie A e la Coppa Italia, ma comunque è importante ragionare nell’ottica dell’avere a disposizione alternative di primo piano, che potrebbero essere all’altezza del gruppo titolare.

In tal senso, Noah Okafor non rientra più nel progetto rossonero. Lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito al Napoli di Antonio Conte, ma anche con il tecnico pugliese non è riuscito a trovare la forma migliore e lo spazio che si aspettava. Ora è tornato a disposizione del Milan, ma il suo futuro non sarà a Milanello.

Occhio, quindi, alle possibili piste per lui in Italia e in Europa. Secondo quanto scritto da ‘Gazzetta’, l’attaccante svizzero è entrato nel mirino del Bologna, ma per ora si tratta solo di una costosa idea, che non è detto venga attuata in entrata.

Idea di scambio con il Bologna

Visto che Okafor non rientra proprio nei margini di spesa dei felsinei, attenzione a un possibile scambio. Il Milan potrebbe proporre agli emiliani di trattare Benjamin Dominguez, calciatore che piace alla dirigenza del Diavolo da mesi.

La sua valutazione è sui 15 milioni di euro e, in questo caso, Okafor sarebbe una parziale contropartita per tentare di far decollare l’affare. È ovvio che non sarà facile far decollare l’operazione in questo modo, anche perché Dominguez è un talento che piace molto a Vincenzo Italiano e che ha fatto crescere al meglio durante la scorsa stagione.