Milan, scambio con il Bologna: pronto un grande ritorno

Il Milan si muove sul calciomercato per tentare uno scambio molto interessante con il Bologna: occhio a un grande ritorno

Sono passate solo poche settimana da quando il Bologna batteva il Milan in finale di Coppa Italia e condannava i rossoneri a una stagione ricca di delusioni, eppure sembra già una vita fa. Intanto, i rossoneri hanno ottenuto la firma di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

Ora è tempo di programmare in maniera sempre più concreta la squadra e il futuro, con diverse operazioni da concludere sia in entrata, sia in uscita. Dopo i fatti del campo, il destino di Milan e Bologna potrebbe tornare a intrecciarsi anche sul calciomercato. In ballo ci sono due nomi molto interessanti che potrebbero fare il percorso opposto.

Pobega in uscita dal Milan: una pista resta calda

Tommaso Pobega ha giocato una buona stagione con la maglia del Bologna. Non sempre è stato titolare e ha avuto il posto garantito, ma spesso è stato decisivo e la sua forza fisica si è rivelata preziosa per sbrogliare alcuni match complicati per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi.

Dopo un anno in Emilia, il centrocampista è tornato al Milan, ma sicuramente non per restarci. Infatti, il mediano è uno dei calciatori che Allegri non ha intenzione di includere nel suo progetto e si sta già cercando una destinazione adeguata per lui, una squadra dove portare avanti al meglio la sua carriera.

Tra i club maggiormente interessati c’è proprio il Bologna, pronto a mettere sul piatto un’offerta da 7 milioni di euro per acquistare la mezzala a titolo definitivo. Non sappiamo se basteranno per il momento, ma l’operazione potrebbe decollare presto. Nei contatti per Pobega, occhio anche a un possibile scambio.

Non solo Pobega: occhio al futuro di Miranda

Il Milan sta facendo grande fatica a individuare un erede di Theo Hernandez all’altezza sul calciomercato. Nell’ambito della trattativa per Pobega, proprio per questo e dopo la beffa Brown, potrebbe tornare in auge un terzino bravo e giovane come Juan Miranda.

I rossoneri lo volevano fin dai tempi del Betis, ma il Bologna è stato bravo a chiudere l’operazione a parametro zero. Oggi il valore di mercato dello spagnolo è sui 15 milioni di euro: il Milan è interessato e, con l’inserimento di Pobega nell’affare, il colpo potrebbe essere concreto e low cost.