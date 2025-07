Milan: scambio secco in Serie A, nuovo rinforzo per Allegri

I rossoneri potrebbero intavolare uno scambio con un club del nostro campionato. Una operazione da attenzionare nel corso delle prossime settimane

Dopo i dubbi contro l’Arsenal, dal Milan sono arrivate indicazioni importanti nella sfida con il Liverpool. Più che la vittoria, le buone notizie riguardano la prestazione della squadra di Allegri. Una prestazione di livello ed ora si proverà nelle prossime partite a confermare quanto visto ad Hong Kong. Naturalmente ora toccherà anche a Tare fare il suo e andare a rinforzare la rosa in davvero poco tempo. I nomi sono diversi e attenzione ad uno scambio.

Secondo le informazioni di Gianluca Di Marzio, un club di Serie A avrebbe sondato il terreno con il Milan per un prestito di Filippo Terracciano. Il classe 2003 non sembra rientrare nei piani di Allegri e una partenza nel corso di questo calciomercato è possibile anche per fargli trovare maggiore continuità. E i rossoneri potrebbero ragionare su uno scambio.

Calciomercato Milan: svolta a destra, possibile scambio

Il nome di Doué resta in cima ai desideri del Milan per quanto riguarda la fascia destra. Una operazione di calciomercato non semplice da chiudere per diversi motivi. Per questo motivo, come raccontato anche nei giorni scorsi, i rossoneri stanno valutando anche altri profili e attenzione ad uno scambio.

Stando a quanto riferito da Di Marzio, il Verona vorrebbe Terracciano in prestito e il Milan potrebbe ragionare sullo scambio con Tchatchoua. Il classe 2001 è un obiettivo di calciomercato dei rossoneri e gli scaligeri chiedono una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Attenzione, però, alla possibilità di portarlo magari con la formula del trasferimento temporaneo e poi riscattarlo al termine della stagione sfruttando l’interesse degli scaligeri per il figlio d’arte oltre che proprio ex giocatore dei veneti.

Per il momento non c’è una trattativa concreta fra le parti. Siamo in una fase embrionale visto che il Milan per la fascia destra ha come primo obiettivo Doué. Ma il nome di Tchatchoua è da tenere in considerazione se la trattativa principale non dovesse decollare. E vedremo cosa succederà nel corso della sessione estiva.

Mercato Milan: ipotesi scambio Tchatchoua-Terracciano

Il nome di Terracciano per il Verona è una pista concreta visto che il Milan non ci punta. E i rossoneri potrebbero sfruttare questa occasione per portare Tchatchoua in rossonero. Uno scambio di prestiti da tenere in considerazione anche se per il momento non siamo nella fase concreta dell’operazione.

Il Milan sta valutando prima la possibilità di definire Doué. Se questo affare non dovesse chiudersi, allora la pista Tchatchoua potrebbe concretizzarsi e magari anche lo scambio di Terracciano. Si tratta di una pista da seguire con attenzione e vedremo come si svilupperà la situazione in futuro.