Milan scatenato: colpo strappato al Napoli

Dopo aver chiuso la trattativa per Estupinan, il Milan si prepara ad accelerare per altri colpi in entrata

Mentre la squadra si prepara all’amichevole di lusso con l’Arsenal, il direttore sportivo Igli Tare lavora per consegnare a Massimiliano Allegri nuovi rinforzi.

Il Milan accelera sul mercato in entrata. Dopo una oggettiva fase di impasse, il club rossonero nelle scorse ore ha sbloccato la trattativa per l’arrivo di Pervis Estupiñán, terzino sinistro originario dell’Ecuador classe ’98 che arriverà dal Brighton & Hove Albion. Un affare importante quello chiuso dal direttore sportivo Igli Tare, il quale dovrà garantire a Massimiliano Allegri altri innesti sulla sinistra dopo la partenza di Theo Hernandez, ceduto agli arabi dell’Al Hilal di Simone Inzaghi per venticinque milioni di euro.

C’è ancora tanto da fare per costruire il Milan 2025/2026. Il direttore sportivo Igli Tare ha l’obiettivo di assicurare a Massimiliano Allegri altri rinforzi di mercato a stretto giro. Si punterà a chiudere a breve la questione relativa al terzino destro, poi si proverà a stringere definitivamente l’affare Ardon Jashari, ma gli occhi del direttore sportivo rossonero sono rivolti anche al reparto offensivo, dove potrebbe esserci più di un innesto.

Calciomercato Milan, Tare soffia il colpo al Napoli

L’intenzione di Massimiliano Allegri è quella di mettere Rafael Leao al centro del progetto del suo Milan. L’esigenza, però, è di avere una valida alternativa al talento portoghese e in tal senso potrebbero esserci importanti novità nel corso delle prossime ore.

Per il mercato del Milan potrebbe tornare attuale il nome di Federico Chiesa, già in passato accostato al club rossonero. L’esterno ex Juventus, infatti, ha voglia di tornare in Italia dopo la parentesi inglese con la maglia del Liverpool come spiega l’edizione odierna di Tuttosport.

Il suo destino sembra essere in Serie A: lo vorrebbe Antonio Conte al Napoli, ma gli azzurri preferirebbero ingaggiare Dan Ndoye dal Bologna. E così i rossoneri potrebbero tentare l’inserimento, soprattutto nel caso in cui il Diavolo dovesse riuscire a cedere Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Si tratterebbe di un colpo importante e di spessore, che garantirebbe a Massimiliano Allegri un rinforzo di lusso per le fasce.