Milan, scelto l’erede di Theo: colpo dalla Francia

Prosegue la ricerca di un terzino sinistro da parte del Milan: mossa a sorpresa da parte di Igli Tare

La ricerca dell’erede di Theo Hernandez rappresenta una delle priorità di mercato del Milan. Igli Tare prova a piazzare il colpo a sorpresa.

È un Milan senza terzini titolari quello con cui sta lavorando Massimiliano Allegri in questa primissima ed embrionale fase della stagione. Il mancato riscatto di Kyle Walker e la cessione all’Al-Hilal di Theo Hernandez hanno infatti lasciato scoperte le fasce, nonostante la presenza in organico dei vari Alex Jimenez, Emerson Royal, Filippo Terracciano e del giovane Davide Bartesaghi, anche se solo il primo ha concrete possibilità di entrare a far parte delle rotazioni di Massimiliano Allegri. Inoltre, il club proverà a cedere sia Emerson Royal che Filippo Terracciano.

Ecco perché in questi giorni il direttore sportivo Igli Tare sta provando a tutti i costi a chiudere in tempi relativamente rapidi la trattativa per ingaggiare almeno il terzino sinistro, ovvero il giocatore che avrà il compito di raccogliere la pesante eredità di Theo Hernandez dopo la cessione all’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Sono diversi i nomi sondati da Igli Tare che sperava di chiudere per Archie Brown, poi passato al Fenerbahce di José Mourinho. Nelle scorse ore è spuntata la pista che porta a Fran Garcia del Real Madrid, ma ora spunta una nuova ipotesi di mercato.

Calciomercato Milan, nome a sorpresa sulla sinistra

Il direttore sportivo rossonero Igli Tare chiaramente segue anche altre piste, come quelle rappresentate da Gutierrez dell’Almeria e Bald del Nizza. Ma nelle ultime ore il dirigente del Diavolo avrebbe individuato un altro potenziale rinforzo per la corsia di sinistra.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il Milan sarebbe anche sulle tracce di Bradley Locko, esterno sinistro franco-congolese classe 2002. Cresciuto tra i settori giovanili di Lorient e Stade Reims, da due anni fa veste la maglie del Brest con cui ha altri due anni di contratto. Potrebbe rappresentare una operazione low-cost dato che ha una valutazione di mercato di poco inferiore ai dieci milioni di euro e un ingaggio decisamente alla portata del Milan.