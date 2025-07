Milan, se salta Vlahovic spunta un nuovo piano B: “Pronti 30 milioni per l’assalto”

I rossoneri sono sempre alla ricerca di un centravanti. Oltre al serbo ora spunta un nuovo obiettivo.

Tare continua a lavorare sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri la migliore rosa possibile. Sono ancora diversi, infatti, gli innesti che andrebbero fatti, pur tenendo sempre conto che il Milan non avrà alcuna coppa europea quest’anno e, di conseguenza, decisamente meno impegni rispetto alle rivali.

In ogni caso vanno assolutamente rinforzati gli esterni difensivi, sia destro che sinistro, così come c’è ancora bisogno di un rinforzo a centrocampo. Nonostante l’elevata caratura di entrambi, i soli Modric e Ricci non bastano come acquisti, specie se ricordiamo che comunque i rossoneri hanno dovuto rinunciare a Tijjani Reijnders, forse l’unico calciatore, o uno dei pochi, ad essere davvero positivo lo scorso anno.

Mercato Milan: Goncalo Ramos se salta Vlahovic

E non possiamo trascurare l’investimento che andrà fatto in attacco. A gennaio è già stata spesa una cifra importante per Gimenez e infatti si continuerà a puntare sul messicano. Allegri però vorrebbe un’altra punta da affiancargli e per questo si è parlato tanto nelle ultime settimane di un suo vecchio pupillo: Dusan Vlahovic.

La strada per arrivare al serbo però è ostica, con la situazione in casa Juventus ancora poco chiara e in divenire. Ecco perché si era fatto anche il nome di Moise Kean, altro pupillo del livornese. L’attaccante però sta rinnovando con la Fiorentina e resterà sicuramente almeno un altro anno a Firenze.

Dunque ecco che la società ora sta puntando Goncalo Ramos, attaccante portoghese in forza al Paris Saint Germain ma che non rientra a pieno nei piani dei parigini.

News Milan: contatti con gli agenti di Ramos

Come riportato dal noto giornalista belga Sacha Tavolieri sul suo account ufficiale X, il Milan starebbe valutando proprio il profilo di Goncalo Ramos per il proprio reparto offensivo. L’ex attaccante del Benfica è un centravanti moderno, alto 1,85 cm e abilissimo nell’andare in profondità, oltre che a svariare su tutto il fronte dell’attacco.

Il Psg chiede una cifra intorno ai 40 milioni di euro per lasciarlo partire ma i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 30. I colloqui con l’entourage del calciatore sono già partiti e Tare spera proprio di riuscire con il tempo ad abbassare la pretesa del club parigini, considerando anche la non centralità nel progetto per il giocatore.

46 presenze per lui quest’anno, ma con una media di appena 39 minuti a partita.