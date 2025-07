Milan, sfuma il colpo dalla Premier: la richiesta folle del club

Notizie spiacevoli per il Milan dal fronte mercato: strada sbarrata per l’obiettivo di mercato, la cui valutazione è fin troppo alta per le casse del Diavolo.

Il nuovo Milan è sempre in fase di costruzione, che nelle prime settimane del nuovo corso è iniziata prima dai piani più alti per poi passare alle modifiche sull’organico della rosa.

La scelta forte del nuovo direttore sportivo Igli Tare di puntare su un tecnico competente e vincente come Massimiliano Allegri ha fin da subito lasciato intendere che i rossoneri non intendono ripetere gli errori compiuti l’anno scorso, con le ripetute incertezze che hanno contribuito a dare vita ad una stagione da dimenticare.

Volti nuovi per il Milan: la rivoluzione parte però dalle cessioni

Per tracciare una linea netta e chiara tra il passato e il futuro, il Milan ha deciso di intervenire anche sui componenti della squadra, mettendo alla porta gli esuberi e valutando le proposte arrivate per i big.

Facendo riferimento proprio ai pezzi pregiati della squadra, il club rossonero ha dovuto compiere dei sacrifici. Ed ecco che Tijjani Reijnders, una delle poche note positive della scorsa stagione, ha salutato il Milan per accasarsi al Manchester City di Pep Guardiola per una cifra davvero irrinunciabile per le casse del Diavolo. Oltre all’olandese, ha salutato la squadra un altro attore principale delle ultime stagioni come Theo Hernandez, passato all’Al Hilal ad un anno dalla scadenza naturale del contratto. Non lasceranno Milano invece Rafael Leao e Mike Maignan, considerati centrali nel progetto di Allegri. I soldi incassati dalle cessioni serviranno a finanziare i colpi che Tare e il suo staff hanno in mente, per alzare il livello qualitativo della rosa e potersi iscrivere di diritto alla corsa per i piazzamenti più importanti del campionato.

Doccia fredda per il Milan: richieste altissime per l’obiettivo di mercato

Tra i profili valutati dai rossoneri figura anche il nome di Nicolas Jackson. Il centravanti del Chelsea, reduce da una stagione da titolare in Premier League, con ogni probabilità dovrà trovare una nuova collocazione al netto degli arrivi di Joao Pedro e Delap in maglia Blues.

Il Milan stava valutando di fare un tentativo per il senegalese, ma gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall’Inghilterra sembrano chiudere definitivamente la strada al club di Via Aldo Rossi. Come riportato da Sky Sports UK, il Chelsea avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Nicolas Jackson, per il quale chiederà una cifra compresa tra gli 80 e i 100 milioni di sterline. Numeri altissimi per qualsiasi club italiano, ma i Blues sono forti del contratto siglato dal senegalese (in scadenza nel 2033) nonché dell’acquisto di Ekitike da parte del Liverpool per 79 milioni di sterline (oltre 90 milioni di euro), che indirettamente stabilisce nuovi standard nei prezzi degli attaccanti della Premier League.