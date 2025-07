Milan, si chiude un altro colpo: affare alla Fofana

Il mancato arrivo di Marc Pubill e la partenza di Emerson Royal saranno seguiti da un nuovo innesto di mercato per il Milan

In attesa dell’annuncio ufficiale di Pervis Estupinan, atteso nelle prossime ore, il Milan pensa a risolvere anche la situazione relativa al terzino destro.

L’imminente arrivo di Pervis Estupinan non risolverà – o almeno non del tutto – il problema relativo ai terzini in casa Milan. Il club rossonero, infatti, dovrà ingaggiare almeno un altro laterale mancino e comporre la coppia sulla destra, anche se in rosa è ancora presente Alex Jimenez, giocatore che nasce come terzino destro ma capace di giocare anche sull’altra corsia. Un elemento ancora giovane (parliamo di un classe 2005) ma che ha dimostrato di poter dare il suo contributo in prima squadra.

Ad ogni modo il direttore sportivo Igli Tare è intenzionato a chiudere almeno un’altra trattativa per le fasce laterali. Proprio nelle prossime ore il dirigente ex Lazio potrebbe garantire al tecnico Massimiliano Allegri l’arrivo di un altro elemento che possa raggiungere il ritiro di Singapore nel giro di poche ore in modo da mettersi subito a disposizione della causa rossonera anche considerando l’avvicinarsi del debutto ufficiale di questa stagione. In particolar modo, il prossimo 17 agosto Luka Modric e compagni scenderanno in campo contro il Bari nel match valevole per il primo turno di Coppa Italia.

Calciomercato Milan, affare alla Fofana per le fasce

Sono diversi i nomi ancora sul taccuino del direttore sportivo rossonero Igli Tare per rinforzare la fascia destra dopo il depennamento di Marc Pubill, accasatosi all’Atletico Madrid dopo le visite mediche preliminari a cui si era sottoposto per un eventuale approdo al Milan.

Uno dei nomi più caldi per rinforzare la fascia destra resta quello di Wilfried Singo, jolly difensivo classe 2000 e originario della Costa d’Avorio. Già visto all’opera in Italia con la maglia del Torino, potrebbe tornare a giocare in Serie A con il Milan. Il club rossonero, infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, potrebbe provare a far leva sui buoni rapporti col Monaco visto l’affare Fofana di un anno fa per provare a chiudere la trattativa per Singo.