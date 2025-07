Milan, sorpresa Ter Stegen: incontro in corso

Il futuro di Marc-André Ter Stegen sta facendo discutere tutta l’Europa: c’è un incontro in corso a Barcellona, attenzione al Milan

Il Milan si sta concentrando soprattutto sul centrocampo in questa fase del calciomercato, con diversi calciatori che potrebbero arrivare ancora a Milanello e fare pienamente parte del progetto di Massimiliano Allegri. Bisogna prestare attenzione, però, anche alle altre zone di campo, dove ancora si attendono diverse novità.

In tal senso, attenzione a ciò che potrebbe accadere in difesa e anche tra i pali. Nelle scorse settimane, si è parlato a lungo del futuro di Mike Maignan, in odore di partenza e nel mirino di diversi top club europei. Ora il caso sembrava concluso, ma le vie del calciomercato sono infinite.

La posizione di Maignan e la strategia del Milan

Il club che si è palesato con maggiore pressing alla finestra del Milan è stato sicuramente il Chelsea. Il portiere francese aveva manifestato l’intenzione di partire e iniziare una nuova avventura dopo un’annata in cui è andato tutto male, ma la proposta dei Blues è stata considerata insufficiente e Massimiliano Allegri ha puntato sulla sua permanenza.

Se tutto dovesse essere confermato, Maignan scenderà in campo con la fascia di capitano al braccio anche durante la prossima stagione e con la sicurezza di essere un perno essenziale del gruppo a disposizione del tecnico di Livorno.

Attenzione, però, a un’opportunità molto affascinante che si sta presentando sul calciomercato in entrata e che potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola per il destino del francese a partire da quest’estate.

Incontro per Ter Stegen a Barcellona: occhio al Milan

Negli ultimi minuti, come riportato da ‘Tmw’, si è verificato un incontro a Barcellona tra Marc-André Ter Stegen e il direttore sportivo Deco. I rapporti tra le parti sono tesissimi per com’è finita, a titolo personale, la scorsa stagione dei blaugrana e soprattutto perché i catalani non hanno intenzione di puntare sul tedesco e hanno già acquistato Joan Garcia.

Oggi si sono visti per la prima volta dopo quanto accaduto nella Ciutat Esportiva Joan Gamper, ma il futuro è ormai segnato e recita un addio scontato al Barcellona, con Ter Stegen invitato a cercare una nuova destinazione. Occhio all’Italia: il Milan potrebbe puntarci solo in caso di partenza di Maignan.

Attenzione anche all’Inter, che resta alla finestra nel caso in cui il Galatasaray – o qualsiasi altro club europeo – dovesse fare sul serio per Yann Sommer.