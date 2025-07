Milan, spunta un nome a sorpresa per la fascia destra: è un ex Serie A

Il Milan continua il casting per il terzino destro: c’è un ritorno di fiamma per un ex Serie A

Comincia lentamente a prendere forma il nuovo Milan di Max Allegri. Dopo l’immobilismo delle ultime due settimane, Tare e Co. stanno portando avanti parecchie operazioni per dare ad Allegri tutti gli strumenti necessari per riportare il Milan in Champions nel più breve tempo possibile.

Dopo gli acquisti di Ricci dal Torino e di Modric dal Real Madrid, il ds albanese è in chiusura per Jashari, centrocampista svizzero del Club Bruges, per una cifra vicina ai 35 milioni di euro bonus inclusi. Inoltre è vicino anche il nuovo terzino sinistro: salvo clamorose sorprese sarà Pervis Estupinan, ecuadoriano classe 1998 di proprietà del Brighton per circa 18 milioni. Resta però ancora da sistemare il ruolo del terzino destro: nelle ultime ore è emersa un nome nuovo ex Serie A.

Milan, piace Singo del Monaco

Il ruolo di terzino destro è quello dove il Milan è attualmente maggiormente scoperto: allo stato attuale solo Saelemaekers, adattato e con evidenti lacune difensive, potrebbe occupare quella zona di campo. L’idea del Milan è quindi quella di prendere un titolare in quella zona, investendo una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan si starebbe muovendo per Wilfred Singo, laterale destro classe 2000 del Monaco con un passato al Torino e salito agli onori di cronaca per lo sfortunato incidente di campo con Donnarumma. Singo potrebbe agire anche da braccetto, consentendo a Max Allegri anche di cambiare modulo e di mettersi con una difesa a tre, liberando magari Saelemaekers da gravosi compiti difensivi.

Milan, Pubill resta un’opzione

Ad un passo dall’Italia già nella scorsa stagione, Marc Pubill era stato vicino all’Atalanta, ma alcuni problemi fisici e complicazioni di diversa natura ne avevano frenato l’arrivo. Proprio per questo motivo la dirigenza rossonera ha deciso di approfondire la situazione, sottoponendo il laterale classe 2003 a una serie di test fisici preventivi per valutarne l’affidabilità e la tenuta atletica. I test sono stati egregiamente superati e ora resta un’opzione da valutare concretamente.

Milan e Almeria sono chiamate ora a trovare un accordo economico, l’impressione è che a 15 mln la trattativa potrebbe andare in porto, così da accontentare le richieste economiche del club spagnolo, regalando a mister Allegri un terzino di ruolo, giovane e affidabile. Per Pubill l’anno scorso 36 gettoni in Segunda division spagnola, condite da un gol e quattro assist.